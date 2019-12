Falošný prevádzač vybudoval fingovanú hranicu s Fínskom

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Moskva 5. decembra (TASR) - Ruské úrady zadržali muža, ktorý vybudoval falošné hraničné kontrolné body v lesoch neďaleko ruských hraníc s Fínskom, pričom pracovným migrantom prisľúbil, že ich môže prepašovať do Európskej únie.Muž vztýčil nepravé hraničné posty a od štyroch osôb z južnej Ázie zinkasoval vyše 10.000 dolárov za to, že ich prevedie na územie Fínska, členskej krajiny EÚ, informovala vo štvrtok tlačová agentúra AFP s odvolaním sa na ruskú pohraničnú službu.Príslušné orgány nešpecifikovali štátnu príslušnosť potenciálnych migrantov zapletených do daného incidentu, ktorý sa udial minulý týždeň vo štvrtok.Páchateľ po tom, ako nainštaloval fingované kontrolné body, vzal skupinu pracovných migrantov k jednému z nich automobilom okľukou vo Vyborskom okrese v Leningradskej oblasti. Všetkých piatich zadržala pohraničná stráž.Súd v Petrohrade v stredu migrantov pokutoval a nariadil ich deportáciu. Falošný prevádzač pochádza zo Strednej Ázie a hrozí mu obvinenie zo sprenevery, píšu miestne médiá.Rusko má spoločné hranice s viacerými členskými štátmi EÚ (Fínsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko) a mnoho ľudí hľadajúcich lepší život v Únii prechádza cez územie Ruska.