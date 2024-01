Fantastická Kapustová vybojovala na ME v biatlone bronz, Sklenárik skončil na 27. pozícii (foto)

Na strelnici som si to vydrela

24.1.2024 (SITA.sk) - Slovenská biatlonistka Ema Kapustová získala bronz na majstrovstvách Európy Brezne-Osrblí . Dvadsaťjedenročná slovenská reprezentantka skončila tretia v stredajších vytrvalostných pretekoch žien na 15 km.Kapustová sa prezentovala bezchybnou streľbou a nad jej sily bola iba víťazná Nórka Maren Kirkeeideová a Alina Stremousová z Moldavska. Od zlata slovenskú pretekárku delila takmer minúta, od striebr necelých 13 sekúnd.V seriáli Svetového pohára je maximom Kapustovej 25. priečka zo stíhačky v nemeckom Oberhofe."Momentálne nenachádzam slová a nechápem, čo sa dnes stalo. Opäť to boli štyri nuly a to je super, na strelnici som si to vydrela. Človek je doma chcela previesť všetko, na čo má. Vždy je super dosiahnuť takýto výsledok doma pred rodičmi," povedala Kapustová v prenose RTVS Šport.Po poslednej položke mala Slovenka mierny náskok pred Stremousovou, ale v záverečnom úseku za súperkou mierne zaostala.Zuzana Remeňová po piatich chybách na strelnici skončila až na 51. priečke, Mária Remeňova minula sedemkrát a obsadila 76. pozíciu, Júliu Machyniakovú so šiestimi chybami klasifikovali na 83. pozícii.Medzi mužmi ovládli vytrvalostné preteky na 20 km reprezentanti Nórska, ktorí obsadili prvých päť priečok. Triumfoval Vebjörn Sörum pred Johanom-Olavom Botnom a Martinom Uldalom.Zo Slovákov bol najvyššie Tomáš Sklenárik na 27. pozícii, pričom na víťaza stratil 5:45 min. Iba13 biatlonistov bolo na lyžiach rýchlejších ako on. Na strelnici urobil celkovo štyri chyby a tretiu položku sa mu podarilo vybieliť.Ďalší slovenský biatlonista Šimon Adamov obsadil 74. post, Damián Cesnek 98. stupienok, Sebastián Ilavský 99. miesto a Matej Badáň 103. priečku.