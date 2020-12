Fantastická Vlhová ovládla prvé kolo obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu

Plynulá jazda

V závere potrebovala zariskovať

28.12.2020 (Webnoviny.sk) - Slovenská reprezentantka Petra Vlhová je líderka v prvom kole obrovského slalomu v rakúskom Semmeringu, ktorým po Vianociach pokračuje Svetový pohár žien v zjazdovom lyžovaní. Vlhová vedie s náskokom 22 stotín pred Taliankou Martou Bassinovou a 35 stotín pred Švajčiarkou Michelle Gisinovou Američanka Mikaela Shiffrinová je štvrtá s mankom 59 stotín sekundy a Švédka Sara Hectorová piata (+0,74). Všetky ostatné súperky už zaostali za 25-ročnou Slovenkou o viac než jednu sekundu. Prvé kolo ešte pokračuje pretekárkami so štartovnými číslami od 30 vyššie. Druhé kolo s tridsiatkou najlepších príde na rad o 13.00 h.Líderka Svetového pohára Vlhová odštartovala s číslom 5 na hrudi a predviedla plynulú aktívnu jazdu, v ktorej nechýbal risk, ale neboli chyby. Napriek tomu ambiciózna Liptáčka našla vo svojej jazde rezervy.Vlhová práve v Semmeringu pred dvoma rokmi vyhrala svoje prvé preteky v obrovskom slalome v kariére a dodnes na ne spomína ako na jedny z najpamätnejších. Odvtedy v najtechnickejšej disciplíne triumfovala štyrikrát vo Svetovom pohári a aj na majstrovstvách sveta v Aare."Môj pocit v cieli nebol úplne najlepší. Zo začiatku to bolo dobré, ale v strednej časti som išla lyžami viac napriamo a bola som pod bránou. Trochu mi trvalo, kým som sa dostala späť do rytmu. S trénerom sme sa pri prehliadke trate zhodli, že v závere potrebujem riskovať a aj som tak spravila. Tam som vyhrala prvé kolo," uviedla Petra Vlhová pre RTVS.Na otázku, či nemohla byť rýchlejšia v úvodnej časti trate, kde za najlepšími trochu zaostávala, odpovedala: "Možno som mohla byť rýchlejšia, ale ja sa všeobecne ťažšie rozbieham. Je pre mňa ťažké začať a byť hneď rýchla."