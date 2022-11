Fantasy Skaza je plné akcie, intríg a dobrodružstva

Kamavor je krutá zem známa krviprelievaním. Kam totiž jej rytieri prídu, všetkých vyvraždia.

Kalista sa usiluje Kamavor zmeniť. Keď sa jej mladý a samoľúby strýko Viego stane kráľom, ako jeho verná dôverníčka, radkyňa a vojenská generálka sa zaviaže skrotiť jeho deštrukčné pudy. Keď však Viegovu manželku Izoldu zasiahne otrávená čepeľ zbrane vraha a nakazí ju chorobou, na ktorú niet lieku, Kalistine plány sa zmenia.

Izoldin stav sa zhoršuje a Viego šalie, žiali a hrozí, že so sebou stiahne ku dnu celý Kamavor. Kalista podnikne zúfalý pokus o záchranu kráľovstva – skúsi nájsť dávno stratené Požehnané ostrovy, kde vraj nájde riešenie na kráľovninu záchranu.

V hlavnom meste Požehnaných ostrovov však vzrastá korupcia a pomstychtivý správca sa pokúsi Kalistu zlákať do svojich krutých machinácií. Je nútená vybrať si – buď bude verná Viegovi, alebo vykoná to, čo je správne, pretože aj v časoch tej najväčšej temnoty môže jeden šľachetný skutok dodať svetu nádej, ktorá ho zachráni.

Skaza je prepracované fantasy, ktoré nadchne fanúšikov hry, ale tú vôbec nemusíte poznať. Pretože táto kniha má všetko – akciu, dobrodružstvo, intrigy, lásku...

ANTHONY REYNOLDS

Pochádza zo Sydney v Austrálii. Hry sú jeho vášňou už od detstva a tie ho aj priviedli k hernej a spisovateľskej kariére. Za posledných dvadsať rokov z jeho autorského pera vzišlo nespočetné množstvo príbehov, hier, románov či napínavých audiokníh. Hru League of Legends začal hrať počas druhej sezóny (pričom hral Shaca, a to veľmi zle) a v spoločnosti Riot Games pracuje od roku 2014. Po rokoch strávených v Spojenom kráľovstve či v Spojených štátoch amerických sa vrátil do Sydney a žije pri pláži spolu s manželkou Beth, ich dcérou Mayou a so synom Averym, ako aj s ich rozkošnou hlúpou mačkou nazvanou Thor.