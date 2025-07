FANTÁZIA: Paňková zlatá v kajak krose individual do 23 rokov

Slovenská reprezentantka vo vodnom slalome Zuzana Paňková získala zlato v individuálnych pretekoch kajak krosu na ME do 23 rokov vo francúzskom Foix. Trať zvládla za 55,36 sekundy a triumfovala pred Češkami Olgou Samkovou a Terezou Kneblovou.





„Dnešný výkon hodnotím super, všetko, čo malo vyjsť, tak vyšlo. Cítila som neskutočnú silu na vode a ukázalo sa to. Ráno som už cítila, že je to nejaký ten deň, čo už pretekám, takže som sa už snažila nemyslieť na to, že mám v rukách trochu únavu a nejako som sa presvedčila, že mám kopu energie. S trénerom sme si povedali, že nie je to ťažké, dobre urob protivody a potom makaj najviac, ako vieš. Fungovalo to. Vždy dúfam v to najlepšie, naozaj sa cítim super na vode. Som rada, že minimálne dva tituly si odnášam,“ vyjadrila sa Paňková v rozhovore pre Slovenskú kanoistiku. Pre 20-ročnú Slovenku je to druhá medaila na svetovom šampionáte, v piatok získala striebro v C1.Paňková si zároveň vybojovala miestenku v hlavnej súťaži kajak krosu, ktorá je na programe v nedeľu. Spolu s ňou sa tam predstaví aj jej krajanka Ivana Chlebová, ktorá obsadila 23. pozíciu so stratou 3,45 sekundy. Ďalšia Slovenka Emanuela Luknárová skončila na 38. priečke a na postup medzi najlepších 32 jej chýbalo 3,56 sekundy.