FANTÁZIA: Vodní slalomári nazbierali na MEJ-23 už štyri medaily

Na snímke slovenská reprezentantka Soňa Stanovská. Foto: TASR - Michal Svítok Foto: TASR - Michal Svítok



Finálové výsledky tímov



3xK1 juniori: 1. Francúzsko 100,71 (2), 2. Taliansko 108,25 (4), 3. Česko 108,54 (6), ...6. SLOVENSKO (Matej Pašek, Matúš Štaffen, Patrik Juríček) 118,14 (12)



3xC1 juniorky: 1. Česko 136,81 (6), 2. SLOVENSKO (Soňa Stanovská, Emanuela Luknárová, Mahuliena Ďurecová) 151,93 (8), 3. Nemecko 172,68 (18)



3xK1m do 23 rokov: 1. Slovinsko 98,11 (4), 2. SLOVENSKO (Jakub Grigar, Andrej Málek, Jakub Stanovský) 100,13 (2), 3. Švajčiarsko 103,09 (2)



3xC1ž do 23 rokov: 1. Španielsko 130,95 (2), 2. Francúzsko 149,19 (8), 3. SLOVENSKO (Simona Glejteková, Simona Maceková, Monika Škáchová) 150,77 (14)



3xC1 juniori: 1. Česko 115,74 (4), 2. Francúzsko 120,93 (4), 3. Nemecko 123,06 (10), ...7. SLOVENSKO (Ľudovít Macúš, Juraj Mráz, Fedor Červenka) 132,56 (8)



3xK1 juniorky: 1. Česko 128,57 (6), 2. Rusko 131,96 (2), 3. Veľká Británia 133,17 (10), ...7. SLOVENSKO (Soňa Stanovská, Lucia Murzová, Kristína Ďurecová) 143,76 (14)



3xC1m do 23 rokov: 1. Česko 104,20 (0), 2. Francúzsko 107,41 (4), 3. SLOVENSKO (Marko Mirgorodský, Martin Dodok, Marko Gurecka) 109,26 (6)



3xK1ž do 23 rokov: 1. Francúzsko 123,12 (4), 2. Veľká Británia 123,45 (2), 3. Česko 125,20 (6), ..8. SLOVENSKO (Eliška Mintálová, Michaela Haššová, Lucia Murzová) 192,43 (62)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Čunovo 17. augusta (TASR) - Na MEJ-23 v Čunove sa bojovalo v piatok už o medaily. Slovenskí slalomári na divokej vode nazbierali v tímoch štyri, dve strieborné a dve bronzové.O prvý vzácny kov sa postarala strieborná hliadka juniorských singlistiek v zložení Soňa Stanovská, Emanuela Luknárová a Mahuliena Ďurecová. Medzi ôsmimi hliadkami boli od nich rýchlejšie len Češky s náskokom 15,12 s.Na singlistky nadviazali kajakári do 23 rokov medailou v rovnakom striebornom lesku. V konkurencii 19 tímov sa o ňu zaslúžili Jakub Grigar, Andrej Málek a Jakub Stanovský. Blízko mali aj k zlatu, od Slovinska ich delilo 2,02 s.Slovensku ďalšiu medailu, bronzovú, vypádlovali v konkurencii deviatich tímov aj singlistky do 23 rokov so Simonou Glejtekovou, Simonou Macekovou a Monikou Škáchovou, a to nazbierali až 14-sekundovú penalizáciu. Celú piatkovú zbierku zvýraznili v štartovnom poli 10 tímov bronzoví singlisti do 23 rokov v zložení Marko Mirgorodský, Martin Dodok a Marko Gurecka.