Fanúšik, ktorý urazil Viniciusa, dostane pokutu a zákaz vstupu

Španielsky výbor pre boj proti násiliu navrhol pokutu 4000 eur a dvanásťmesačný zákaz vstupu na štadióny pre fanúšika, ktorý rasisticky urazil Viniciusa Juniora.





Očakáva sa, že miestne úrady potvrdia trest pre fanúšika, ktorý sa previnil 5. februára v zápase Realu Madrid na pôde Realu Mallorca. Navyše mu hrozí aj trestné stíhanie. Vypátrali ho bezpečnostní pracovníci Mallorcy a údajne sa mal rovnako previniť aj voči Samuovi Chukwuezemu z Villarrealu, ktorý je taktiež tmavej pleti.Vinicius je terčom útokov od svojho príchodu do Španielska v roku 2018, no v prebiehajúcej sezóne sa vystupňovali. Ďalší španielsky klub Real Valladolid už suspendoval dvanásť držiteľov sezónnych permanentiek, zatiaľ čo jeho vedenie i španielske úrady vyšetrujú rasistické slovné útoky voči útočníkovi Madridu. Incident sa odohral 30. decembra počas zápasu, v ktorom Real vyhral na pôde Valladolidu 2:0.Pred januárovým derby zašli chuligáni Atletica ešte ďalej, keď zavesili nafukovacieho panáka v drese dvadsaťdvaročného útočníka z mosta neďaleko tréningového centra Realu. "Madrid nenávidí Real," znel nápis na transparente vyvesenom nad figurínou. Priaznivcov "Los Colchoneros" už v septembri vyšetrovali za rasistické chorály namierené na Viniciusa, no prokuratúra prípad uzavrela, pretože nebolo možné identifikovať vinníkov. Brazílčan bol terčom útokov aj vo februárovom zápase s Osasunou (2:0).Výbor pre boj proti násiliu žiada rovnaké tresty, ako v prípade fanúšika Mallorcy, aj voči osobe, ktorá v zápase 3. ligy predviedla nacistické pozdravy, a ďalšiemu divákovi, ktorý v decembri rasisticky urazil hráča vo volejbalovom zápase. Informovala agentúra AP.