Fanúšikovia Arsenalu žiadali odchod Kroenkeho, proti majiteľom sa vzbúrili aj v Liverpoole (video)

Iniciatíva čelila obrovskej kritike

Rodina neplánuje predať klub

Protestovali aj fanúšikovia Liverpoolu

24.4.2021 (Webnoviny.sk) - Niekoľko stoviek fanúšikov londýnskeho futbalového klubu FC Arsenal sa zhromaždilo pred Emirates Stadium a pred ligovým súbojom "kanonierov" proti tímu FC Everton (0:1) žiadali odchod majiteľa Stana Kroenkeho . Dôvodom je, že vedenie klubu sa pripojilo k ďalším jedenástim tímom a iniciovalo vznik novej Európskej Superligy Priaznivci "The Gunners" boli pred arénou už viac ako dve hodiny pred úvodným výkopom spomenutého stretnutia a okrem iného opakovane skandovali: "Chceme odchod Korenkeho!" a "Chceme späť Arsenal!" Vyvesili tiež viacero transparentov s nápismi "Arsenal až za hrob, Kroenke preč" či "Náš klub je našim domov. Predaj ho Stan". Protesty fanúšikov sprevádzalo odpaľovanie pyrotechniky, svetlíc či hlasné trúbenie.Arsenal bol jedným z poltucta anglických mužstiev, ktoré v noci z nedele na pondelok ohlásili vznik novej súťaže po boku ďalších troch mužstiev z Talianska a troch zo Španielska. Táto iniciatíva od začiatku čelila obrovskej vlne kritiky z viacerých strán a po pár dňoch viaceré kluby ohlásili upustenie od tejto snahy. Minimálne nateraz tak nová súťaž nevznikne.Arsenal v uvedenom domácom zápase nezískal ani bod a v priebežnej tabuľke Premier League mu patrí až deviata priečka. Po piatkovej prehre kouč Londýnčanov Mikel Arteta poznamenal, že nevie, či aktivita fanúšikov mala vplyv na výkon jeho zverencov. verí však, že dôvera medzi klubom a fanúšikmi ešte má šancu na záchranu."Moja najväčšia výzva je dostať priaznivcov na štadión čo najskôr. Chceme im dokázať zápal a vášeň k tejto hre. Chceme spolu kráčať bok po boku, pretože blízkosť fanúšikov je pre tím mimoriadne dôležitá," myslí si Arteta.Ešte vo štvrtok pred fanúšikov Arsenalu predstúpil syn majiteľa klubu Josh Kroenke a okrem iného ich informoval, že rodina neplánuje predať londýnsky klub. Zaujímavosťou je, že na piatkové výzvy priaznivcov "The Gunners" bezodkladne reagoval zakladateľ streamovacej služby Spotify Daniel Ek a prejavil záujem o kúpu Arsenalu od Kroenkeho. "Už ako dieťa som fandil Arsenalu. Ak spoločnosť Kroenke Sports and Entertainment bude chcieť klub predať, veľmi rád vhodím svoj klobúk do ringu," napísal Ek na twitteri.Po vzore konkurentov z londýnskeho Arsenalu sa proti majiteľom zo zámoria rozhodli protestovať aj fanúšikovia futbalového klubu FC Liverpool. V oboch prípadoch je dôvod rovnaký - nespokojnosť s účasťou klubu medzi zakladateľmi novej Európskej Superligy.Približne 150 podporovateľov "The Reds" prišlo pred štadión Anfield pred sobotňajším ligovým súbojom svojich miláčikov proti Newcastlu a jasne dali najavo, že v klube už nechcú súčasných majiteľov. Fanúšikovia sa prezentovali nápismi "Stačilo, FSG preč" alebo "Henry, máš na rukách krv". Transparenty boli namierené na spoločnosť Fenway Sports Group, ktorá klub vlastní a väčšinového majiteľa Johna Henryho.