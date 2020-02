Fanúšikovia chcú Vlhovej vytvoriť v Slovinsku domácu atmosféru, pripravujú sprievodné podujatia

Hudba a jedlo na ulici

Drobné suveníry idú na odbyt

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

13.2.2020 (Webnoviny.sk) - Pôvodne to mala byť v Maribore veľká šou v podaní nielen Petry Vlhovej, ale aj jej fanúšikov. Kolotoč Svetového pohára alpských lyžiarok sa však napokon v dôsledku nepriaznivého počasia presunul do iného - oveľa vyššie položeného slovinského strediska Kranjskej Gory. Tam počas nadchádzajúceho víkendu čakajú na Vlhovú a spol. preteky v obrovskom slalome a slalome, čiže jej parádnych disciplínach.Aj tam sa za ňou chystajú fanúšikovia, ale možno ich nepríde až toľko, ako sa rátalo do bližšieho Mariboru."Chceme variť guláš aj urobiť niečo na spôsob Slovenského domu pre fanúšikov, bývame v dedinke Podkoreň neďaleko Kranjskej Gory. Aj keď fanúšikov asi bude o čosi menej ako sme očakávali, bude nás dosť na to, aby sme tam urobili domáce prostredie pre Peťu Vlhovú," uviedol pre SITA šéf fanklubu jednej z najlepších svetových lyžiarok Miroslav Ledecký.K podrobnostiam svojej odvážnej myšlienky pre slovenských fanúšikov dodal: "Hlásia dobré počasie, možno celú akciu urobíme aj vonku na ulici. Nebude to presne to, čo sme mali vymyslené v Maribore, ale nevadí. V sobotu skoro ráno o štvrtej chceme začať variť, aby sme to stihli do desiatej do začiatku 1. kola obrovského slalomu. Prídu aj dievčatá, ktoré naspievali pre Peťu pesničku, takže bude aj o hudbu postarané."Ledecký obieha preteky Svetového pohára za Vlhovou tak často, ako mu to dovolí pracovná vyťaženosť (je starostom dedinky Drahovce neďaleko Piešťan). Okrem toho, že sa stará o atmosféru v hľadisku, ponúka fanúšikom aj drobné suveníry, ktoré sa týkajú úspešnej slovenskej lyžiarky. Na odbyt idú odznaky, čapice či šály. "Míňa sa ich neskutočne veľa, lebo Peťa je úspešná. Nepredávame to za vysoké sumy. Zisk venujeme na nákup ďalších predmetov, ktoré Peťa venuje na dobročinné veci, dražby či charitu," povedal Ledecký ešte počas pretekov SP v rakúskom Lienzi na sklonku minulého roka.Populárne preteky "Zlatá líška" sa presunuli z Mariboru o 200 km západnejšie do Kranjskej Gory ôsmykrát v histórii. V sobotu budú mať ženy na programe obrovský slalom a v nedeľu slalom. Prvé kolo sa v sobotu začína o 10.00 h, druhé kolo s tridsiatkou najlepších o 13.00 h. V nedeľu budú začiatky jednotlivých kôl o 10.15 a 13.45 h. Vlhová tam bola pred dvoma rokmi štvrtá v slalome a deviata v obrovskom slalome.