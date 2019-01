Fanúšikovia FC Nantes si uctili Salu, celý zápas skandovali jeho meno

Na snímke zo 14. januára 2018 argentínsky futbalista Emiliano Sala z FC Nantes počas zápasu proti PSG. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Nantes 31. januára (TASR) - Fanúšikovia francúzskeho futbalového klubu FC Nantes skandovali meno Emilana Salu počas celého stredajšieho zápasu 22. kola Ligue 1 proti AS Saint-Étienne (1:1). Uctili si tak nezvestného argentínskeho útočníka, ktorý pôsobil v klube tri a pol roka.Celý večer v Nantes sa niesol v znamení spomienky na bývalého kanoniera domáceho mužstva. Hráči absolvovali už predzápasovú rozcvičku v tričkách s nápisom "On T'aime Emi" (Milujeme Ťa Emi). Krátko po úvodnom výkope prerušil hlavný rozhodca stretnutie, aby mohli prítomní na štadióne vzdať hold 28-ročnému Salovi. Dojímavý moment nastal v deviatej minúte, keď si fanúšikovia uctili Salu, ktorý hrával v drese s číslom 9, obrovským potleskom.povedal obranca domáceho tímu Diego Carlos.Hostia otvorili skóre v 58. minúte, autor gólu Remy Cabella však neoslavoval svoj presný zásah veľkolepo.uviedol stredopoliar Saint-Étienne. O vyrovnanie sa postaral v 70. minúte Majeed Waris. Gól oslávil na kolenách pred domácimi fanúšikmi, keď si vyhrnul dres, pod ktorým mal tričko so Salovou podobizňou. Argentínsky zakončovateľ bol najlepší strelec FC Nantes v prebiehajúcej sezóne, keď v 19 zápasoch skóroval dvanásťkrát.Sala mal minulý pondelok pricestovať na Britské ostrovy a posilniť waleského účastníka najvyššej anglickej súťaže Cardiff City, kde prestúpil za rekordných 17 miliónov libier. Malé lietadlo, v ktorom letel z Francúzska len s pilotom, zmizlo z radarov nad kanálom La Manche.Záchranári oficiálne ukončili pátranie po futbalistovi a pilotovi Davidovi Ibbotsonovi minulý štvrtok podvečer po troch dňoch bez pozitívnych výsledkov. Rodina nezvestného futbalistu však získala peniaze vo verejnej zbierke na súkromné pátranie, do ktorej sa zapojili aj viacerí známi futbalisti.