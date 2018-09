FANÚŠIKOVIA POZOR: Lucie Bílá uvedie v Bratislave Galakoncert

Na snímke česká speváčka Lucie Bílá počas tlačovej konferencie k novembrovému galakoncertu v Bratislave 5. septembra 2018. Foto: TASR Dano Veselský Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 5. septembra (TASR) – Najúspešnejšia česká speváčka Lucie Bílá pripravuje veľkolepý návrat do slovenskej metropoly. Na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu uvedie vo štvrtok 22. novembra galakoncert, na ktorom zaznejú jej najznámejšie hity, najkrajšie muzikálové melódie a chýbať nebudú ani najobľúbenejšie songy blížiacich sa vianočných sviatkov. Speváčku bude sprevádzať kapela Petra Maláska a štyridsaťčlenný symfonický orchester. V programe sa predstaví aj spevák skupiny Arakain Jan Toužimský. Nebudú chýbať veľkoplošné obrazovky s projekciou a špičková svetelná šou.povedala dvadsaťnásobná zlatá slávica na stretnutí s médiami.Petr Malásek je môj dlhoročný spolupracovník, on so mnou nahrával už pesničku Neposlušné tenisky, takže je so mnou skutočne od doby kamennej, je to človek, ktorý jediný snáď môže pripraviť repertoár aj bezo mňa. Teraz to však nebolo, jedná sa o veľký priestor, veľkú produkciu a výnimočný koncert, tak sme ho trocha prispôsobili. Každý rok vystupujeme na vianočných koncertoch v kostoloch, ale v športovej hale to chce iné poradie a ešte k tomu to trocha oživiť. Dve nové pesničky z nového cédečka sú jedna pre môjho syna a jedna pre moju maminku, obe citlivé a veľmi emotívne, nahrávala som ich v Bratislave s producentom Martinom Šrámkom,“ dodala Lucie Bílá.doplnila na záver speváčka.Lucie Bílá (*7.4.1966, vlastným menom Hana Zaňáková, Otvovice, okres Kladno) začínala spievať so skupinou Hélius, potom s formáciou Rock Automat. Od roku 1985 účinkovala so skupinou Maximum Petra Hanniga. S nimi aj vydala v roku 1986 svoju prvú LP platňu Lucie Bílá, z tejto platne aj prvý hit Neposlušné tenisky. Od deväťdesiatych rokov je na sólovej dráhe. V roku 1992 vydala prvý sólový album Missariel. V tom istom roku si získala úspech aj účinkovaním v muzikáli Bedári. S úspechom potom účinkovala v ďalších muzikáloch Dracula (1994), Krysař (1996), Johanka z Arku (2000), Excalibur (2003) a Carmen (2008). Od polovice 90. rokov získala všetky ocenenia, ktoré ponúka česká hudobná scéna. V roku 1996 získala prvého českého Zlatého slávika, ten najnovší, dvadsiaty je za rok 2017. Z najnovšej diskografie sú to štúdiový album Modi z novembra 2012, album Recitál z februára 2014. V októbri 2014 vyšiel kompilačný trojalbum Diamond Collection. K životnému jubileu vyšiel v apríli 2016 nový album Hana aj kompilácia Velké hity pro slávnostní chvíle. V októbri 2017 vydala album Bílé Vánoce Lucie Bílé II. Od októbra 2017 hrá v Hudobnom divadle Karlín hlavnú postavu Deloris v muzikáli Sestra v akcii.