Fanúšikovia Spartaka Trnava chcú virtuálne vypredať štadión a finančne pomôcť svojmu klubu

Čas na pomoc svojmu klubu

Veľká červeno-čierna rodina

5.4.2020 - Pandémia koronavírusu spôsobila finančné problémy nejednému športovému klubu na Slovensku. Najdramatickejšie sa situácia vyvinula v Žiline, kde dostalo výpoveď až pätnásť hráčov.Podobný scenár nechcú dopustiť priaznivci FC Spartak Trnava. Tí plánujú symbolicky zaplniť Štadión Antona Malatinského a vyzbieranými peniazmi pomôcť majstrovi Slovenska z ročníka 2017/2018."Cítime, že situácia je vážna. Spartak je aj náš klub a je čas mu pomôcť. Keď mali niektorí z nás problémy, tak nás vedenie podržalo a teraz mu to môžeme vrátiť. Ukážme, že sme jediný klub na Slovensku, ktorý dokáže vypredať zápas, ktorý sa ani neodohrá. V ťažkej dobe treba ťahať za jeden povraz a spoločne budeme veriť, že sa čoskoro stretneme aj na štadióne," uvádza v tlačovej správe koordinátor zo strany trnavských fanúšikov Šimon Fuzák.Fanúšikovia môžu prispieť k zlepšeniu finančnej situácie kúpou symbolického lístka v hodnote 9 eur. Kúpiť možno neobmedzený počet lístkov. Financie pošlú na transparentný účet, ktorý je zverejnený na oficiálnom webe klubu.FC Spartak Trnava darcom na oplátku venuje malú pozornosť. Aktivitu fanúšikov si cení aj riaditeľ klubu Milan Cuninka, ktorý túto funkciu zastáva od júna minulého roka."Musím poďakovať fanúšikom, ktorým nie je osud nášho spoločného klubu ľahostajný. Prežívame ťažké obdobie, ktoré môže nejeden klub položiť. Toto si nikto z náš nepripúšťa chcem ubezpečiť fanúšikov, že vynaložíme všetko úsilie, aby Spartak Trnava prežil. Priznám sa, že som mal rôzne myšlienky. Fanúšikovia však opäť dokázali, že stoja pri nás a to sú veci, ktoré nám dodávajú optimizmus a chuť do práce. Sme jedna veľká červeno-čierna rodina a spoločne môžeme prekonať všetky krízy, hneď ako sa popasujeme s vírusom, ktorý nám strpčuje život," povedal Cuninka.