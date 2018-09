Farkašovský: Dôležitý je profesionálny profil kandidáta na prezidenta

Na archívnej snímke poslanec NR SR Karol Farkašovský (SNS). Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 9. septembra (TASR) – Voľba ústavného sudcu by mala závisieť predovšetkým od profesionálneho profilu kandidáta. V diskusnej relácii RTVS O 5 minút 12 na to upozornil poslanec Národnej rady (NR) SR Karol Farkašovský (SNS).uviedol.Podpredseda poslaneckého klubu SaS v NR SR Jozef Rajtár si myslí, že keby sa ponúkli dobrí kandidáti na ústavných sudcov, ktorí by boli zárukouopoziční poslanci za SaS nebudú mať problém ich. Uvedomujú si totiž, že voľbou ústavných sudcov rozhodujú o tom, ako bude vyzerať budúcnosť štátu.spresnil.Poslanec NR SR Ľuboš Blaha (Smer-SD) sa domnieva, že návrh na voľbu ústavných sudcov buď prejde aj s hlasmi opozície, alebo neprejde a ich voľba sa meniť nebude.uviedol. Podľa jeho slov je však pri téme voľby ústavných sudcov kľúčové. Myslí si, že minister spravodlivosti Gábor Gál (Most-Híd) nastavil pravidlá spojené s voľbou tak, že by vedel získať ústavnú podporu.Opozičný poslanec Igor Matovič (OĽaNO) si myslí, že či už návrh prejde alebo neprejde, voľbou ústavných sudcov si súčasná vládna koalícia zabezpečína ústavnom súde, ktorá by podľa jeho slovuviedol. Podľa neho by možno bolo tiež vhodné, keby ústavných sudcov volila dvojtretinová väčšina poslancov.dodal.