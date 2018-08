Farmaceutické firmy sa pripravujú na možný tvrdý brexit

Ilustračné foto. Foto: TASR - Milan Kapusta Foto: TASR - Milan Kapusta

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Londýn/Paríž 2. augusta (TASR) - Farmaceutické koncerny sa pripravujú na možnosť, že medzi Európskou úniou a Britániou nedôjde k dohode o vzájomných vzťahoch po odchode ostrovnej krajiny z EÚ, čo by mohlo ohroziť distribúciu liečiv medzi Britániou a kontinentálnou Európou.Francúzska spoločnosť Sanofi uviedla, že zvyšuje v Británii zásoby liekov. Objem zásob rozširuje tak, aby mala k dispozícii lieky na 14 týždňov oproti súčasným 10-týždňovým zásobám.Sanofi, ktorá je kľúčovým dodávateľom inzulínu, sa obáva, že po brexite môžu nastať problémy so zabezpečením tohto produktu v Británii, keďže väčšinu inzulínu musí firma doviezť z Francúzska. Dodávky pritom zabezpečuje cez tunel popod Lamanšský prieliv.povedal Hugo Fry, riaditeľ Sanofi pre britský trh. Firma zvyšuje zásoby o zverejnené množstvo najmä v dôsledku skúseností z roku 2005, keď vtedajšie štrajky vo Francúzsku výrazne zasiahli do prepravy cez tunel.Aj švajčiarsky koncern Novartis uviedol, že sa pripravuje na riziko, že k dohode EÚ a Británie nedôjde a Londýn opustí Európsku úniu nekoordinovane.Kroky Novartisu a Sanofi nasledujú podobné aktivity, aké nedávno oznámila AstraZeneca. Tá minulý mesiac uviedla, že zvýši zásoby liekov, ktoré by brexit mohol ovplyvniť, o 20 %. Aj švajčiarska spoločnosť Roche, najväčší svetový producent liekov pre onkologických pacientov, uviedla, že robí "adekvátne kroky," aby zabezpečila bezproblémové dodávky liečiv.Podobne reagovala britská spoločnosť GlaxoSmithKline. Minulý týždeň informovala, že robí opatrenia na zabezpečenie dostatočných zásob liekov a vakcín ešte pred odchodom Británie z EÚ, podrobnosti však nezverejnila.