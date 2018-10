Farmakoncern J&J prevezme japonskú kozmetickú firmu Ci:z

Ilustračná snímka. Foto: Bernard Cassière Foto: Bernard Cassière

New York/Tokio 23. októbra (TASR) - Americký farmaceutický koncern Johnson & Johnson (J&J) oznámil, že kúpi zvyšné akcie japonskej kozmetickej spoločnosti Ci:z, ktoré ešte nevlastní. Kontrakt plánuje zrealizovať v hotovosti, pričom akvizícia by firmu mala vyjsť na takmer 1,8 miliardy eur.Ako J&J uviedol, transakcia mu umožní posilniť jeho medzinárodnú pozíciu v oblasti inovácií. J&J kontroluje momentálne v Ci:z, ktorá sa špecializuje najmä na dermokozmetické výrobky, 19,9-percentný podiel a je druhým najväčším akcionárom. Najväčší podiel kontroluje spoločnosť CIC patriaca zakladateľovi firmy Ci:z Jošinorimu Šironovi. Ide o 27,96-percentný podiel.Za jednu akciu americká firma ponúkla 5900 jenov (45,51 eura), čo znamená 55-percentnú prémiu v porovnaní s utorkovou uzatváracou cenou akcie Ci:z. Celková hodnota transakcie sa odhaduje na 230 miliárd jenov.Transakcia je ďalšou z veľkého počtu akvizícií kozmetických spoločností v Ázii v poslednom období. Svetové značky sa snažia získať čo najviac z lukratívneho ázijského kozmetického trhu, kde len čínsky trh má hodnotu vyše 53 miliárd USD (46,11 miliardy eur).V máji sa francúzska firma L’Oreal dohodla na prevzatí juhokórejskej kozmetickej spoločnosti Nanda a minulý rok britsko-holandský výrobca spotrebného tovaru Unilever kúpil za 2,7 miliardy USD ďalšiu juhokórejskú kozmetickú firmu Carver Korea. Do juhokórejských kozmetických spoločností investovali aj francúzsky módny dom LVMH a americká Estée Lauder.(1 EUR = 129,63 JPY; 1 EUR = 1,1494 USD)