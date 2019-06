Farmári chcú vyvodenie zodpovednosti, PPA sa ohradzuje voči F.Oravcovi

Ilustračné foto. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 5. júna (TASR) - Člen rady Iniciatívy poľnohospodárov Anton Vdovjak vyzval premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby splnil sľub a vyvodil osobnú zodpovednosť voči vedeniu Pôdohospodárskej platobnej agentúry. Uviedol to v stredu počas tlačovej besedy východoslovenského agropodnikateľa Františka Oravca, ktorý má problém s PPA kvôli správnemu konaniu o dotáciách.uviedlo v reakcii Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR s tým, že až do jeho ukončenia sa totiž agentúra nemôže vyjadrovať k prebiehajúcemu konaniu, čo Oravec vie a podľa nej zneužíva túto situáciu na šírenie neprávd. Po ukončení konania vo veci bude PPA médiá aj verejnosť detailne informovať o celom konaní tohto agropodnikateľa, ktorý figuruje v závažnom prípade objednávania nástražných systémov a fyzického násilia práve v tejto veci, uzatvára reakciu rezort.povedal Vdovjak o dôkazoch, ktoré predložili farmári. Dostávali sa k nim podľa neho veľmi ťažko, bolo potrebné stanovať a protestovať, aby si niekto splnil základnú povinnosť voči poľnohospodárovi. Člen rady iniciatívy avizoval, že v druhej polovici júna zverejnia stanovisko k problémom farmárov, k návrhu odvolať Juraja Kožucha z postu generálneho riaditeľa PPA i k riešeniu problému farmára Oravca.Agropodnikateľ Oravec pripomenul, že správne konanie nie je zo strany PPA stále ukončené, hoci sa tak malo stať do 13 mesiacov.Podľa agropodnikateľa v roku 2017 jeho firma a firmy patriace pod Esin Group podali žiadosť o dotáciu na 1292 rovnakých parciel pôdy, z tohto počtu nepredložili konkurenčné firmy doklad na 914 parciel. Počet parciel, na ktoré mali nájomné zmluvy firmy Esin Group a Oravcove, bol 23.tvrdil Oravec a dodal, že PPA mala v rámci konania vrátiť prílohy, nájomné zmluvy od firiem tejto skupiny, ktoré nesúvisia s prípadom križovaním.Patrik Magdoško, ktorý podporuje farmára Oravca a zúčastnil sa na nazretí do spisu, povedal, že budú čakať približne dva týždne, ako sa postaví premiér k ich výzve na odstúpenie Juraja Kožucha z postu generálneho riaditeľa PPA, pretože podľa Magdoška znefunkčňuje agentúru a problém s križovaním sa netýka iba Oravca.Pripomenul, že 21. júna 2018 bola prvý raz protestná akcia farmárov v Bratislave.povedal a spomenul slová premiéra o tom, žeuzavrel.