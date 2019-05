Farmári majú využiť jednoduché pozemkové úpravy na sceľovanie pozemkov

Ilustračné foto Foto: TASR Foto: TASR

Zvolen 20. mája (TASR) – Slovenskí farmári by nemali vo svojich regiónoch odkladať jednoduché pozemkové úpravy, vďaka ktorým dôjde k sceľovaniu pozemkov. Ide o podstatne rýchlejší proces ako veľké pozemkové úpravy, ktoré neraz trvajú niekoľko rokov a sú finančne náročné. Na konferencii, ktorú v uplynulých dňoch organizoval vo Zvolene Slovenský pozemkový fond (SPF) v spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou vo Zvolene, to uviedla generálna riaditeľka fondu Adriana Šklíbová.Slovenskí poľnohospodári majú totiž podľa zákona možnosť vyrovnať si pozemky aj mimo veľkých pozemkových úprav. Môžu tak urobiť v rámci hospodárskych dvorov alebo vymedzeného územia, ak sú dôvodom podstatné zmeny vo vlastníckych a užívacích vzťahoch. Povoľuje im to príslušný okresný úrad, a to formou jednoduchých pozemkových úprav s jednoduchšou dokumentáciou, ktoré je možné využiť v prípade, že poľnohospodár rieši úpravu len časti katastrálneho územia alebo hospodárskeho obvodu.tvrdí Šklíbová.Výhodou je, že užívatelia pozemkov nebudú musieť vytvárať neprehľadné množstvo nájomných či podnájomných vzťahov, alebo akýchkoľvek foriem náhradného užívania pozemku.dodáva generálna riaditeľka.Na konferencii sa zástupcovia oboch strán dohodli tiež na tom, že chcú spoločne pokračovať v riešení problémov, ktoré trápia farmárov. Aj z tohto dôvodu spoločne vytvoria manuál, ktorý poľnohospodárom objasní, ako postupovať pri predkladaní žiadosti o nájom či kúpu pôdy.Úlohou samotnej konferencie, ktorej sa zúčastnilo takmer 200 farmárov z celého Slovenska - medzi nimi aj mladí farmári zo združenia ASYF, bolo informovať poľnohospodárov o tom, aké sú kompetencie fondu a akým spôsobom majú riešiť jednotlivé žiadosti v otázkach prenájmu, kúpy či vyrovnania vlastníckych vzťahov pôdy.Zástupcovia SPF si pre účastníkov konferencie pripravili spolu päť tém, ktoré predstavili začínajúcim i aktívnym farmárom, ale aj odbornej či laickej verejnosti. Týkali sa aktuálnej a pripravovanej legislatívy, nájmu pozemkov, nadobúdania vlastníctva pozemkov, kontroly obhospodarovania pozemkov a stanovenia cien pozemkov.uzatvorila Šklíbová.V takýchto aktivitách plánujú predstavitelia fondu pokračovať aj v najbližšom období. Už v prvý júnový týždeň sa predstavia na poľnohospodárskej výstave Celoslovenské dni poľa v Dvoroch nad Žitavou.