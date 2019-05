Farmári vyzvali premiéra, aby vyvodil zodpovednosť voči J. Kožuchovi

František Oravec, archívna snímka. Foto: TASR Jaroslav Novák Foto: TASR Jaroslav Novák

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 9. mája (TASR) – Iniciatíva poľnohospodárov vyzvala premiéra Petra Pellegriniho (Smer-SD), aby vyvodil naliehavo osobnú zodpovednosť voči generálnemu riaditeľovi Pôdohospodárskej platobnej agentúry (PPA) Jurajovi Kožuchovi za údajné dlhododobé a systematické porušovanie zákonnosti. Podľa iniciatívy by mal takto poškodzovať právom chránené záujmy farmárov. Iniciatíva sprístupnila médiám list premiérovi s prílohami.píše v dokumente Iniciatíva poľnohospodárov.Iniciatíva uvádza ako príklad prípad východoslovenského farmára Františka Oravca. Podľa nej PPA bránila niekoľko mesiacov Oravcovi nahliadnuť do spisu o jeho žiadostiach o poskytnutie priamych platieb a spomenula aj upozornenie Generálnej prokuratúry SR z januára tohto roka a rozhodnutie Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR z marca. Farmár poslal žiadosť v roku 2017 a PPA dosiaľ o nej právoplatne nerozhodla, tvrdí iniciatíva. Farmári nahliadli do spisu 30. apríla a tvrdia, že získali ďalší dôkaz na vyvodenie osobnej zodpovednosti.Pôdohospodárska platobná agentúra v reakcii (30. apríla) dôrazne odmietla podľa nej nepravdivé a zavádzajúce tvrdenia agropodnikateľa Oravca. Konštatovala, že vzhľadom na neverejnosť konania farmár Oravec veľmi dobre vie, že agentúra sa nemôže vyjadriť k obsahu spisu a preto sa ju snaží očierniť.