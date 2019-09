Farmári z protestov požiadali o registráciu strany Máme toho dosť!

Ilustračné foto. Foto: TASR Foto: TASR

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Bratislava 30. septembra (TASR) - Nespokojní farmári v pondelok odovzdali na ministerstve vnútra v Bratislave 12.600 podpisov od občanov a podali žiadosť o registráciu svojej politickej strany Máme toho dosť!Farmár Patrik Magdoško zdôraznil, že strana chce smerovať k silným regiónom a vidieku.uviedol. Farmári sa nechcú vyjadrovať k žiadnej politickej strane, ani komentovať kroky koalície a opozície.poznamenal farmár František Oravec.Farmári pripomínajú, že ich protesty nepomáhali, a preto sa rozhodli ísť do politiky. Za ciele si kladú zastaviť rozpredaj Slovenska, ochranu pôdy, lesov, podzemných vôd, ovzdušia a životného prostredia. Tiež chcú podporiť malé, lokálne firmy vo všetkých odvetviach. Chcú znížiť korupciu a zvýšiť vymožiteľnosť práva.Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV) SR vznik strany považuje za dôkaz, že skutočným cieľom farmárskych protestov bol vstup ich predstaviteľov do politiky.vyhlásil rezort začiatkom augusta v reakcii na medializované informácie o založení strany.Na registráciu strany je potrebných aspoň 10.000 podpisov. Po ich odovzdaní má Ministerstvo vnútra SR do 30 dní rozhodnúť o registrácii strany. Na Slovensku je zatiaľ registrovaných viac ako 150 politických strán a hnutí.