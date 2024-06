Faster Than a Train: Byť rýchlejší ako vlak a správať sa ekologicky

Zodpovedne k prírode

Cykloodpadu dominuje plast

14.6.2024 (SITA.sk) -Popasovať sa rozhodli aj s ekologickým správaním a všetok odpad, ktorý počas jazdy vyprodukujú, si odvezú a vytriedia ho na námestí v Trstenej, kde spoločnosť OZV ENVI - PAK zriadi zberné miesto. Organizátori podujatia chcú aj takýmto spôsobom upriamiť pozornosť na ochranu prírodných krás tohto regiónu a k poctivému triedeniu odpadu inšpirovať aj ostatných.V súboji proti legendárnemu vlaku Oravka tento rok nastúpia štyri pelotóny cyklistov, ktorí budú štartovať z vlakovej stanice v Kraľovanoch. Trasa dlhá 57,85 km vedie krásnou oravskou prírodou s prevýšením 400 metrov a obsahuje náročné stúpania až do 9,6 %. Cieľom je prísť na vlakovú stanicu v Trstenej skôr ako Oravka, pričom pretekári spolupracujú v pelotóne a nepokúšajú sa súperiť medzi sebou.Tento rok počas Faster Than a Train odštartujú tri verejné pelotóny a jeden pelotón, ktorý tvoria pozvané osobnosti. Chýbať medzi nimi nebude ani podnikateľ Šimon Šicko, rastúca hokejová hviezda z Trstenej Juraj Pekarčík, prvý slovenský Ironman Michal Holub, vodnoslalomár Alexander Slafkovský, bývalý hokejový brankár Ján Laco a triatlonista Richard Varga. Už tradične na štart príde výtvarník Erik Šille, vedkyňa Dominika Fričová alebo producent Michal YAKSHA Novotný. Pelotón osobností vyštartuje z Kraľovian ako posledný."Cieľom podujatia Faster Than a Train je ukázať, že bicykel spája ľudí z rôznych odvetví. Nezáleží na tom, či ste športovec, herec alebo umelec. Na bajku sme si všetci rovní a kamaráti. No a, samozrejme, popritom si všetci účastníci vychutnajú krásy oravského regiónu netradične z dvoch kolies," vysvetľuje Matúš Kvas, autor konceptu podujatia Faster Than a Train a jeho spoluorganizátor.Organizátorom podujatia záleží nielen na zviditeľnení krásneho regiónu a netradičnom športovom výkone, ale myslia aj na životné prostredie. V minulosti na podobných podujatiach bývalo bežným zvykom, že pretekári počas jazdy odhadzovali šupky z banánov či ohryzky z jabĺk. Na okraji ciest však končili aj vrecká z gélov, obaly z proteínových tyčiniek či použité cyklo fľaše, plášte a duše. Organizátori podujatia Faster Than a Train sa rozhodli zmeniť tento prístup a zdôrazniť dôležitosť triedenia odpadu. "Aj na športových podujatiach je možné správať sa ekologicky. Chceme, aby naši cyklisti išli v tomto príkladom a odpad, ktorý pri pretekoch s vlakom vyprodukujú, si odvezú do koša," vysvetľuje Matúš Kvas.Na správne triedenie odpadu dohliadne spoločnosť OZV ENVI - PAK, ktorá v Trstenej na námestí vytvorí zberné miesto na plasty, sklo, papier, bioodpad a zmesový odpad. "Je dôležité, aby sme na ochranu životného prostredia mysleli automaticky, napríklad aj keď športujeme. Netreba predsa zabúdať na to, že počas tejto príjemnej aktivity taktiež vzniká rôzny odpad, ktorý je potrebné správne vytriediť," hovorí Katarína Kretter, riaditeľka komunikácie OZV ENVI - PAK.Pri pohľade na zloženie cykloodpadu dominujú predovšetkým plasty – vrecúška z gélov, obaly z proteínových tyčiniek, výživových doplnkov, ale aj cyklo fľaše na pitie či kufre na pedále z cyklistických tretier.Ďalší odpad tvoria opotrebované cyklistické plášte a duše, ktoré nepatria do bežného triedeného zberu ani do zmesového komunálneho odpadu. "Je potrebné ich likvidovať na zbernom dvore alebo v predajni bicyklov. Vo voľnej prírode by sa totiž plášť rozkladal niekoľko stoviek rokov. Plášte sa dajú recyklovať a slúžia na výrobu druhotnej suroviny v podobe gumového granulátu. Ten sa používa na výrobu gumových dlaždíc, strešných asfaltových šindľov a tartanov," dodáva Katarína Kretter.Poctivo je nutné vytriediť aj obaly zo všetkých cyklistických produktov, komponentov a náhradných dielov, ktoré sú dôležité pre optimálny výkon a bezpečnosť na cestách. Organizátori netradičného podujatia veria, že svojím prístupom motivujú účastníkov aj divákov k zodpovednejšiemu správaniu a ochrane životného prostredia.Informačný servis