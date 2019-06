FAUNASMAGÓRIA v Galérii SPP

O autorovi:

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

Potvrdzuje to aj jej najnovšia prierezová výstava "FAUNASMAGÓRIA" s deväťdesiatimi unikátnymi dielami v priestoroch Galérie SPP. Práve v týchto dňoch je výstava voľne sprístupnená a potrvá až do konca augusta.Ilustrácie, koláže na dreve, či smiešne figúrky predstavujú zhmotnenie jedinečného umeleckého videnia autorky. "Martina nešpekuluje, robí veci intuitívne. Jej tvorba je preto spontánna a veľmi úprimná. Navyše každá postavička, ktorú vytvorí, je takpovediac osobnosťou. Má svoju povahu, emócie, príbeh, ale aj svoju charakteristickú módu a vrtochy", hovorí Barbara Brathová, kurátorka výstavy.Tvorba Martiny Matlovičovej je blízka nielen deťom, ale aj dospelým. Je dynamicky aktuálna, hľadá inšpiráciu v každodennom živote a nebojí sa hľadať nápady aj v československej minulosti. "Vo svojej tvorbe povýšila nedostatky na vtip a vyhýba sa zobrazovaniu dokonalosti. Naopak, jej figúrky sa neboja byť tučné, neforemné, nevadia im fyzické nedostatky, veľké uši, malé prsia, či krivé nohy. A so zasadením do zvyčajne polotrápnych situácií, rozprávajú svoje vtipné príbehy", opisuje kurátorka výstavy. Autorkini akryloví hrdinovia sú jednoducho sympatickí a smiešni, podozrivo sa podobajúci na ich malých aj veľkých obdivovateľov.Martina Matlovičová obohatí priestor Galérie SPP aj svojimi jedinečnými kreatívnymi workshopmi pre deti na motívy knihy Tomáša Janovica – Drevený tato.Výstava je voľne sprístupnená do 31. augusta 2019 počas pracovných dní, od 11.00 do 18.00. Viac informácií nájdete na www.spp.sk sa narodila v roku 1975 v Bratislave. Študovala Vysokú školu múzických umení, katedru animovanej tvorby. Od roku 1999 sa venuje voľnej tvorbe a knižnej ilustrácii. Za svoju tvorbu získala niekoľkokrát ocenenie v súťaži o Najkrajšie knihy Slovenska, Cenu ministerstva kultúry Slovenskej republiky za najkrajšie ilustrácie v roku 2009. V tom istom roku sa Martina stala držiteľkou ceny Zlaté jablko BIB za knihy Tracyho tiger a Drevený tato. V Prahe získala dvakrát ocenenie Zlatá stuha (2010, 2013) za ilustráciu detských kníh - A pak se to stalo a Chrochtík a Kvikalka na cestě za blýskavým prasátkem. Jej najnovšou cenou za ilustračnú tvorbu pre deti a mládež je Cena Ľudovíta Fullu z roku 2015.bola otvorená na začiatku nového milénia a uskutočnilo sa v nej viac ako 150 výstav popredných domácich a zahraničných umelcov vo výtvarnom umení, sochárstve, skle, keramike, či textile. Medzi najúspešnejšie patrili výstavy Melity Gwerkovej & Mariana Vidu, Stana Trepača či Mareka Jarottu. Galéria SPP sídli na ulici Mlynské nivy 44/c a je otvorená denne od pondelka do piatka od 11.00 do 18.00 h. Vstup je voľný.je najväčším a najvýznamnejším slovenským dodávateľom energií. V oblasti dodávky plynu priamo nadväzuje na viac ako 160-ročnú tradíciu slovenského plynárenstva a od roku 2012 pôsobí aj na trhu dodávky elektrickej energie. SPP garantuje spoľahlivé, bezpečné a konkurencieschopné dodávky plynu i elektriny a s nimi spojené služby vo všetkých regiónoch Slovenska. Zemný plyn alebo elektrickú energiu úspešne dodáva do 1,33 milióna odberných miest. SPP sa okrem dodávky energií venuje aj poskytovaniu energetických služieb, energetických smart riešení, rozvoju alternatívnych palív CNG, LNG a biometánu. Aktivity v oblasti spoločenskej zodpovednosti realizuje SPP aj prostredníctvom EkoFondu, n. f., a Nadácie SPP. Od roku 2014 je vlastníkom 100 % akcií spoločnosti Slovenská republika, ktorá svoje akcionárske práva vykonáva prostredníctvom Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky.