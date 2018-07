Favorit M. Mirgorodský nečakane nepostúpil do finále v singloch

Ilustračná snímka Foto: TASR/Dušan Hein Foto: TASR/Dušan Hein

Finálové výsledky



C1 muži do 23 rokov: 1. Václav Chaloupka (ČR) 80,57 (0), 2. Raffaello Ivaldi (Tal.) 81,28 (0), 3. Cedric Joly (Fr.) 83,91 (0), ..., v semifinále 20. Marko MIRGORODSKÝ 93,66 (4)



K1 ženy do 23 rokov: 1. Camille Prigentová (Fr.) 89,31 (2), 2. Lisa Leitnerová (Rak.) 92,64 (2), 3. Kimberley Woodsová (V. Brit.) 94,91 (2), ..., v semifinále 13. Michaela HAŠŠOVÁ 96,65 (8), 16. Simona MACEKOVÁ 99,50 (2), 26. Eliška MINTÁLOVÁ (všetky SR) 145,38 (54)

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Ivrea 21. júla (TASR) - Na MSJ slalomárov na divokej vode v talianskom meste Ivrea nepostúpil Slovák Marko Mirgorodský v singloch do 23 rokov do finále. Obhajca titulu patril medzi najväčších favoritov, no v semifinále obsadil až 20. miesto.Mirgorodský, víťaz kvalifikácie, si na semifinálovej trati s 20 bránkami dvakrát ťukol na 17-ke a 18-ke a pripísal si štyri trestné sekundy. Do polovice bolo všetko v poriadku a o postup sa pripravil až v závere jazdy. Po vlaňajšom zlate v kategórii do 23 rokov a predtým dvoch medzi juniormi si teraz prerušil víťaznú sériu.V semifinále sa nedarilo všetkým trom slovenským kajakárkam do 23 rokov. Najbližšie k postupu do finále mala Michaela Haššová, no nazbierala až osem trestných sekúnd, čo bola v porovnaní s konkurenciou priveľká záťaž. Eliška Mintálová si pripísala na 15. bránke 50 trestných sekúnd a finále ju taktiež obišlo, rovnako ako pomalšie pádlujúcu Simonu Macekovú.