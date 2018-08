Favorit na zlato z ME chodec Matej Tóth: Chcem urobiť ľuďom radosť

Na snímke chodec Matej Tóth. Foto: TASR - Pavel Neubauer Foto: TASR - Pavel Neubauer

Berlín 6. augusta (TASR) - Na olympijského víťaza, slovenského chodca na 50 km Mateja Tótha sa v úvodnej finálovej disciplíne 24. majstrovstiev Európy v Berlíne upriami v utorok veľká pozornosť. Do úlohy najväčšieho favorita na zlato ho predurčili viaceré fakty. Je tabuľková jednotka, skúsenosti má na rozdávanie. V kariére si odskúšal každý jeden detail, pri občerstvovačkách, sprchách, ľadovaní hlavy i v tempe. Pulzové hodnoty by sa mali počas pretekov pohybovať v rozpätí 158 až 167 úderov, ak z nich nevybočí, organizmus by ho nemal ničím prekvapiť. Spomína sa aj zaujímavý hlad za konfrontáciou, keď po 718 dňoch a zlate na OH v Riu sa prvýkrát predstaví na vrcholnom podujatí v zahraničí. Ak by v Berlíne zvíťazil, napodobnil by Poliaka Roberta Korzeniowského a Nemca Hartwiga Gaudera, ktorí sa dosiaľ ako jediní naplno presadili na OH, MS i ME.Jeho tréner Matej Spišiak vychválil predprípravu na Štrbskom Plese i vysokohorské sústredenie v talianskom stredisku Livigno.Štartová listina predurčuje Mateja Tótha za najväčšieho favorita.myslí si Matej Spišiak.Tretí do chodeckej partie bude v utorok Dušan Majdán.odhaduje Matej Spišiak.Aká taktika pripadá do úvahy, to podľa trénera určí samotná situácia v pretekoch.Niekedy do pretekov zasiahnu rozhodcovia, Matej Tóth však v technike môže byť vzorom.Dvojkilometrový okruh by bol krajší, keby ho lemovali stromy.Určiť najväčších súperov je ťažké aj pre samotného Mateja Tótha.Taktika môže spočívať aj v sólo pretekoch. Matej Tóth:Matej Tóth nemusí nič nikomu dokazovať.