Favoriti oddychovali, v 11. etape Vuelty triumfoval Španiel Iturria

Atmosféra 11. etapy cyklistických pretekov La Vuelta a Espaňa, 4. septembra 2019. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Výsledky 11. etapy (Saint-Palais - Urdax-Dartxarinea, 180 km): 1. Mikel Iturria (Šp./Euskadi-Murias) 4:36,44 hod, 2. Jonathan Lastra (Šp./Caja Rural-Seguros RGA), 3. Lawson Craddock (USA/Education First), 4. Damien Howson (Austr./Mitchelton-Scott), 5. François Bidard (Fr./AG2R La Mondiale) všetci +6 s, 6. Amanuel Ghebreigzabhier (Erit./Dimension Data) +9, 7. Benjamin Thomas (Fr./Groupama-FDJ), 8. Matteo Fabbro (Tal./Kaťuša Alpecin), 9. Gorka Izagirre (Šp/Astana), 10. Rémi Cavagna (Fr./Deceuninck-QuickStep) všetci +12



Celkové poradie po 11. etape:



1. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 41:00,48 hod, 2. Alejandro Valverde (Šp./Movistar) +1:52 min, 3. Miguel Angel Lopez (Kol./Astana) +2:11, 4. Nairo Quintana (Kol./Movistar) +3:00, 5. Tadej Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) +3:05, 6. Carl Fredrik Hagen (Nór./Lotto-Soudal) +4:59, 7. Rafal Majka (Poľ./Bora-Hansgrohe) +5:42, 8. Nicolas Edet (Fr./Solutions Credits) +5:49, 9. Teuns (Belg./Bahrain-Merida) +6:07, 10. Wilco Kelderman (Hol./Team Sunweb) +6:25

Urdax-Dartxarinea 4. septembra (TASR) - Španielsky cyklista Mikel Iturria z kontinentálneho tímu Euskadi-Murias triumfoval v 11. etape pretekov La Vuelta a Espaňa. Na trati, ktorá viedla zo Saint-Palais do mesta Urdax-Dartxarinea a merala 180 km, zdolal o šesť sekúnd krajana Jonathana Lastru z družstva Caja Rural-Seguros RGA a Američana Lawsona Craddocka z Education First.Stredajšia etapa mala klasikársky charakter, na trati boli dve vrchárske prémie tretej kategórie a jedna druhej. Záverečných 30 km sa išlo v nízkej nadmorskej výške. Pretekári pre celkové poradie si po predchádzajúcich ťažkých etapách potrebovali oddýchnuť a pustili do úniku približne 12 cyklistov bez šance na celkový triumf. Ich náskok dosiahol takmer 20 minút.Iturria zaútočil približne 20 km pred cieľom a vytvoril si až 40 sekundový náskok. Hoci ho intenzívne prenasledovala pätica súperov, tesný náskok si udržal. V pelotóne sa v závere vôbec nebojovalo, celkové poradie sa preto nezmenilo. V červenom drese zostal Slovinec Primož Roglič (Jumbo-Visma) o 1:52 min pred Španielom Alejandrom Valverdem (Movistar).tešil sa v cieli Iturria, ktorý dosiahol svoj premiérový triumf v profipelotóne.Vo štvrtok čaká cyklistov 12. etapa s podobným profilom. Povedie z motoristického okruhu Circuito de Navarra do Bilbaa, bude mať 171,4 km a na trase štyri kopce tretej kategórie.