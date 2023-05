Favoritom tureckých volieb je Erdogan, jeho oponent označil situáciu za referendum o budúcom smerovaní

Prvé kolo volieb

28.5.2023 (SITA.sk) - Turci sa v nedeľu vracajú k volebným urnám v druhom kole prezidentských volieb, v ktorých rozhodnú či súčasná hlava štátu Recep Tayyip Erdoğan zostane pri moci aj na ďalšie volebné obdobie.Jeho oponent Kemal Kılıçdaroğlu, ktorého podporuje opozičná aliancia, označil voľby za referendum o budúcom smerovaní Turecka.Volebné miestnosti sa otvorili o 8:00 miestneho času a zatvoriť by sa mali o 17:00. Informujú o tom spravodajský portál BBC a agentúra AP. Svoj hlas môže odovzdať viac ako 64 miliónov voličov. Turci v zahraničí už hlasovali.Prvé kolo tureckých prezidentských volieb sa odohralo 14. mája. Erdoğan získal 49,5 percenta hlasov, zatiaľ čo Kılıçdaroğlu mal 44,9 percenta. Volebná účasť bola viac ako 87 percent a očakáva sa, že aj v nedeľu bude silná účasť voličov.Favoritom nedeľňajšieho hlasovania je Erdoğan, ktorý sľubuje novú éru zjednotenia krajiny v „tureckom storočí“.Kılıçdaroğlu sľúbil obnovenie demokratickejšej spoločnosti, zlepšenie hospodárskej situácie návratom ku konvenčnejšej politike a zlepšenie vzťahov so Západom, pred druhým kolom však zostril rétoriku a zaviazal sa aj repatriovať utečencov a vylúčil mierové rokovania s kurdskými militantmi.Pred druhým kolom Kılıçdaroğlu obvinil svojho rivala z nečestných praktík, tým, že zablokoval jeho textové správy voličom, zatiaľ čo prezidentove správy prechádzali.Opozičné strany vysielajú dobrovoľníkov v snahe zabrániť falšovaniu hlasov. Medzinárodní pozorovatelia po prvom kole hovorili o nerovných podmienkach, nič však nenaznačovalo, že akékoľvek nezrovnalosti v hlasovaní by zmenili výsledok.Kampaň pred hlasovaním sa nevyhla vzájomnému osočovaniu kandidátov. Kılıçdaroğlu obvinil Erdoğana z toho, že je zbabelý a skrýva sa pred spravodlivými voľbami. Prezident zas povedal, že jeho rival je na strane „teroristov“, čím odkazoval na kurdských militantov.