FAZ: Uneseného Vietnamca odviezli zo Schengenu slovenským strojom

Archívna snímka, Trinh Xuan Thanh. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Berlín 30. júla (TASR) - Nemeckí vyšetrovatelia únosu vietnamského expolitika a podnikateľa Trinh Xuan Thanha z 23. júla minulého roka vzniesli vážne podozrenie voči Slovensku. Krajinský kriminálny úrad v Berlíne predpokladá podľa správy mienkotvorného denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), že obeť únosu opustila schengenský priestor a vrátila sa do vlasti v slovenskom vládnom lietadle.Túto informáciu prevzali v pondelok večer na svojich weboch prvý program nemeckej verejnoprávnej televízie ARD, rozhlasové stanice Deutschlandfunk, Deutsche Welle a Severonemecký rozhlas (NDR), ako aj internetové vydania rôznych periodík.Podľa berlínskych vyšetrovateľov niet o použití slovenského vládneho stroja pri únose", cituje FAZ z ich správy.Kriminalisti poukazujú v nej na stretnutie vietnamského ministra vnútra To Lama a vtedajšieho ministra vnútra SR Roberta Kaliňáka, ktoré podľa ich názoru, a toIba v stredu 25. júla odsúdili v Berlíne Vietnamca Long N.H. (47), ktorého vlani 12. augusta zadržali v Česku a ktorého ešte v tom istom mesiaci vydali na trestné stíhanie do Nemecka, na tri roky a desať mesiacov väzenia. Pomerne mierny trest súvisí s Vietnamcovým priznaním pred nemeckými orgánmi činnými v trestnom konaní.Obžalovaný vedel o plánoch vietnamskej tajnej služby uniesť z Nemecka niekdajšieho vietnamského politika a vedúceho pracovníka tamojšej štátnej ropnej spoločnosti Trinh Xuan Thanha, aj keď nepatril medzi riadiace osobnosti operácie. Súd ho uznal za vinného z napomáhania k trestnému činu obmedzovania osobnej slobody a spolupráce s cudzou tajnou službou.Muž prenajal v Prahe tri motorové vozidlá vrátane toho, ktoré bolo napokon 23. júla 2017 použité v Berlíne pri únose spomínanej osoby za bieleho dňa a neskôr vrátené v českej metropole.Nemecká Spolková prokuratúra považovala tento prípad za príklad štátom organizovaného únosu, po ktorom podnikateľa, ktorý v Nemecku požiadal svojho času o politický azyl, odsúdili vo vlasti v dvoch procesoch dvakrát na doživotné tresty väzenia za korupciu a zlé hospodárenie.Kauza sa skúmala aj na Slovensku, pretože Vietnamca mali údajne prepraviť do vlasti cez slovenské územie, čo však vietnamsky veľvyslanec poprel.Slovenská informačná služba ani Vojenské spravodajstvo nemali informácie o tom, že Slovensko poskytovalo akúkoľvek súčinnosť pri únose vietnamského podnikateľa. V máji 2018 to povedal premiér Peter Pellegrini s tým, že ho o tom informovali predstavitelia samotných spravodajských služieb.dodal. Pripomenul však, že ak by nemecká strana okamžite po únose, ktorý bol zachytený na kamery, informovala medzinárodné inštitúcie, Slovensko mohlo byť obozretnejšie. "Ešte aj v deň možného odletu alebo unesenia toho človeka z pôdy Európskej únie nemal nikto informáciu o tom, čo sa stalo. Tu vidím určité pochybenie aj z nemeckej strany," povedal Pellegrini.