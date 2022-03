FC Barcelona po premenenom pokutovom kope zo záveru zápasu zvíťazila

Futbalisti FC Barcelona zvíťazili v 27. kole španielskej La Ligy na pôde Elche 2:1. Katalánci dostali gól do šatne, no v druhom polčase otočili nepriaznivý stav vďaka presným zásahom Ferrana Torresa a Memphisa Depaya- Sériu bez prehry vo všetkých súťažiach natiahli na osem zápasov.





La Liga - 27. kolo:

Mallorca v zostave so slovenským obrancom Martinom Valjentom prehrala na ihrisku Celty Vigo 3:4. Hostia dokázali trikrát zmazať jednogólové manko, no napokon odišli zo štadióna Balaidos s prázdnymi rukami. O triumfe Celty rozhodol v siedmej minúte nadstaveného času z pokutového kopu Iago Aspas. Pre kanoniera galícijského tímu to bol druhý presný zásah v zápase. Hráči Cadizu zdolali Rayo Vallecano 2:0.





Real Betis - Atletico Madrid 1:3 (1:1)



Góly: 45+5. Tello – 2. a 61. Felix, 80. Lemar



Celta Vigo - RCD Mallorca 4:3 (2:1)



Góly: 62. a 90+7. Aspas (druhý z 11 m), 14. Galhardo, 28. Suarez - 17. Gonzalez, 50. Aidoo (vlastný), 87. Sevilla (z 11 m), ČK. 86. Mallo po druhej ŽK - 90+5. Reina



/M. Valjent (Mallorca) odohral celý zápas/



Elche CF - FC Barcelona 1:2 (1:0)



Góly: 45. Fidel – 61. Torres, 84. Depay (z 11 m), ČK: 89. Psstore (Elche)



Cadiz CF - Rayo Vallecano 2:0 (0:0)



Góly: 55. Alcaraz, 63. Idrissi