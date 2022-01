FC Barcelona prišla o mladého útočníka Ansu Fatiho, počas zápasu si zranil stehenný sval

SITA Slovenská tlačová agentúra, prevádzkovateľ spravodajského portálu webnoviny.sk . Všetky práva vyhradené.

22.1.2022 (Webnoviny.sk) - Španielsky futbalový klub FC Barcelona ostane dlhšie obdobie bez svojho mladého útočníka Ansu Fatiho. Stále iba 19-ročný rodák zo západoafrického štátu Guinea-Bissau, ktorý od šiestich rokov vyrastal v Španielsku a túto krajinu aj reprezentuje.Počas štvrtkového pohárového stretnutia na pôde Bilbaa (2:3 po predĺžení) utrpel zranenie ľavého stehenného svalu. Mladík do spomenutého duelu vstúpil v 61. minúte a v prvej poovici predĺženia ho na hracej plochu musel nahradiť Sergino Dest.Katalánci sa vo štvrtok porúčali z Copa de Rey, v aktuálnej sezóne vypadli v národnom Superpohári v semifinále a v Lige majstrov sa neprebojovali do osemfinále a v na medzinárodnom poli pokračujú "len" v Európskej lige. Ani v La Lige sa im príliš nedarí, v priebežnej tabuľke strácajú na lídra Real Madrid už 17 bodov.Vedenie klubu informovalo o zranení Fatiho, no nešpecifikovalo predpokladanú dĺžku jeho liečby. Ansu Fati v tejto sezóne odohral za FC Barcelona zatiaľ iba 10 súťažných duelov, z toho päť v lige.Na jeho konte je v aktuálnom ročníku päť presných zásahov, z toho tri ligové. Nízky počet štartov spôsobili u mladíka zranenia. Fati sa totiž len počas minulého týždňa vrátil k A-tímu po zranení z novembra.