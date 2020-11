FC Barcelona sa v La Lige trápi a klubu dokonca v januári hrozí bankrot

Štvrtá prehra po sebe

1.11.2020 (Webnoviny.sk) - Hráči španielskeho futbalového klubu FC Barcelona v tamojšej najvyššej súťaži Primera División 2020/2021 opäť nezvíťazili.Po stredajšom triumfe v Lige majstrov na trávniku talianskeho šampióna Juventusu Turín (2:0) zažili "blaugranas" na domácej scéne trpký návrat do starých koľají, keď na ihrisku Deportiva Alavés napriek početnej výhode v záverečnej polhodine iba remizovali 1:1.Mužstvo trénera Ronalda Koemana v La Lige nevyhralo štvrtý zápas po sebe. Na konte má iba dve víťazstvá z úvodných dvoch vystúpení. Na priebežne prvý Real Madrid momentálne zo spodnej polovice tabuľky stráca osem bodov, má však duel k dobru."Nie je normálne, že sme v ostatných štyroch stretnutiach dokázali získať iba dva z dvanástich možných bodov. Na náš prístup sa nemôžem sťažovať. Prekážajú mi však výsledky. Nestalo sa nám prvýkrát, že sme premenili tak málo šancí," smútil 57-ročný Holanďan, ktorý si počas hráčskej kariéry obliekal barcelonský dres šesť rokov (1989-1995).Favorit sa v Baskicku poriadne natrápil a úvodný zásah v stretnutí domácim doslova daroval. Skúsený stopér Gerard Piqué v 31. min prihral dozadu brankárovi Netovi, no tomu sa lopta zamotala medzi nohami, čo využil krídelník Deportiva Luis Rioja. Tretiu prehru Barcelony v rade odvrátil v 63. min Francúz Antoine Griezmann , niekoľko sekúnd po vylúčení domáceho Jotu."Sme naštvaní, veľmi sa hneváme. Chceli sme si odviezť tri body. Nepremieňame naše príležitosti a sám som prvý, kto musí byť efektívnejší. Tím potrebuje moje góly. Musíme sa zlepšiť, no dokážeme to iba tvrdou prácou a trpezlivosťou," skonštatoval Griezmann, ktorý zaznamenal premiérovú "trefu" v aktuálnej sezóne.Barcelona zažila rovnako nevydarený štart do sezóny aj v edícii 2002/2003. Aj vtedy nazbierala v úvodných šiestich dueloch osem bodov. V spomenutom ročníku mala až troch hlavných trénerov, v La Lige obsadila konečné 6. miesto, v Španielskom pohári skončila už v 1. kole na trávniku provinčnej Noveldy a v LM dokráčala do štvrťfinále.Frustrácia z nepriaznivých výsledkov sa prenáša aj na trávnik, keďže v šiestich ligových vystúpeniach videli barcelonskí hráči až 5-krát žltú kartu za nešportové správanie - v ostatných dvoch prípadoch kapitán Lionel Messi. Argentínčanovi úplne "zvlhol pušný prach" pri v minulosti obávaných priamych kopoch. Ako referuje twitterové konto OptaJose, v ostatných 41 súťažných dueloch ich zahrával dovedna 45, skóroval však iba v júlovom neúspešnom domácom zápase s Osasunou Pamplona (1:2).Navyše, Barcelone sa nedarí ani na funkcionárskom poli. Ako uviedla katalánska rozhlasová stanica RAC1, ak sa organizácia z Camp Nou do 5. novembra nedohodne s hráčmi na znížení platov najmenej o 30 % a nezníži svoje mzdové náklady aspoň o 190 miliónov eur, bude existovať reálna možnosť, že klub v januári vyhlási bankrot.Súčasný predseda riadiaceho výboru Carles Tusquets, ktorý prevzal vedenie klubu po odstúpení doterajšieho prezidenta Josepa Maríu Bartomeua , zdôraznil, že hlavným záujmom FCB je finančné ozdravenie klubu. Barcelonu však súčasná situácia môže finančne zasiahnuť ešte viac, ak sa Messi rozhodne nepredĺžiť kontrakt, ktorý mu vyprší na konci tejto sezóny. Pri takomto scenári by musel klub opäť načrieť hlboko do pokladnice a hrajúcej legende vyplatiť štedrý bonus za dodržanie zmluvy.