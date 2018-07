FC Barcelona získala mladého brazílskeho stredopoliara Arthura

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Barcelona 10. júla (TASR) - Španielsky futbalový majster FC Barcelona získal z Gremia Porto Alegre mladého brazílskeho stredopoliara Arthura Mela. Katalánci za neho zaplatili 31 miliónov eur, ďalších deväť môžu poslať na účet Gremia v prípade naplnenia bonusových podmienok.Dvadsaťjedenročný Arthur podpísal s Barcelonou šesťročný kontrakt, výstupná klauzula je vo výške 400 miliónov eur. V strede poľa by mal pomôcť zaplniť medzeru po odchode Andresa Iniestu. V roku 2017 pomohol Gremiu k triumfu v juhoamerickom Copa Libertadores, Brazíliu reprezentoval v mládežníckych kategóriách.informovali predstavitelia Barcelony.Španielsky šampión pôvodne plánoval priviesť Arthura do mužstva až v januári budúceho roka, napokon sa ale s jeho angažovaním ponáhľal. Podľa informácií španielskych médií zaplatila Barcelona milión eur navyše za jeho skorší príchod do Európy. Informovala agentúra DPA.