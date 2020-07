FC Barcelona zvládol mestské derby, Espanyol poslal do nižšej súťaže (video)

Suárez sa odpútal od Kubalu

Espanyolu v sezóne nič nevychádzalo

9.7.2020 (Webnoviny.sk) - Mestské derby v stredu večer prinieslo triumf 1:0 favorizovaného domáceho kolektívu FC Barcelona nad Espanyolom Úspech zverencov trénera Quiqueho Setiéna udržal v hre o španielsky titul, pre hostí šiesta prehra za sebou znamená tri kolá pred koncom La Ligy istotu zostupu do nižšej súťaže. Espanyol zatiaľ naposledy chýbal medzi domácou elitou v ročníku 1993/1994.O všetkom rozhodol presný zásah Luisa Suáreza v úvode druhého polčasu. Uruguajský útočník poslal do bránky súpera loptu po strele Lionela Messiho , ktorú na jeho kopačky vyrazil skúsený brankár Diego López. To už mali oba tímy na ihrisku iba desať hráčov, pretože v rýchlom slede sa pod sprchy pobrali po červenej karte domáci mladík Ansu Fati a hosťujúci stredopoliar Pol Lozano.Po strede stráca FC Barcelona na lídra tabuľky Real Madrid jeden bod, no "biely balet" má k dobru štvrtkový zápas proti Alavésu. "Vedeli sme, že nás čaká náročný duel, pretože Espanyol sa nachádzal v ťažkej situácii," zhodnotil autor jediného gólu stretnutia Luis Suárez.Ten zaznamenal už 195. presný zásah v drese FC Barcelona a v klubovej histórii sa v tejto štatistike osamostatnil na 3. mieste, keď sa odpútal od niekdajšieho československého reprezentanta a hráča Slovana Bratislava Ladislava Kubalu, ktorého v roku 1999 vyhlásili za najlepšieho hráča klubu v minulom storočí. Lepší ako Suárez sú už len Lionel Messi (630 gólov) a César Rodríguez (232).Suárez si uvedomuje, že jeho tím si už nemôže dovoliť akékoľvek zaváhanie. A ani to Kataláncom nemusí stačiť na obhajobu titulu. "Nezostáva nám nič iné ako vyhrať zostávajúce zápasy a uvidíme, či Real Madrid nezaváha," poznamenal.Hráči Espanyolu mali po prehre hlavu v smútku. "Musíme sa ospravedlniť našim fanúšikom za to, čo prežívajú. Je to ťažký okamih. V tejto sezóne nám nič nevychádzalo. Musíme sa rýchlo spamätať a vrátiť sa späť silnejší," vyhlásil kapitán Javi López.