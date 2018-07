FC Liverpool akceptoval požiadavku AS Rím za brankára Alissona

Na snímke brazílsky brankár Alisson sa baví so svojou dcérkou Helenou počas tréningu brazílskej reprezentácie pred štvrťfinálovým zápasom s Belgickom na MS 2018 v Soči 3. júla 2018. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Liverpool 18. júla (TASR) – Anglický futbalový klub FC Liverpool súhlasil so sumou, ktorú požaduje AS Rím za prestup brankára Alissona na Anfield Road. Podľa britských médií sa tá pohybuje na úrovni 66,8 milióna libier (cca 75,29 mil. eur).LFC v utorok podal oficiálnu ponuku na prestup Alissona vo výške 70 miliónov eur. Vedenie talianskeho tímu ju ešte zvýšilo a Liverpool s tým súhlasil. Brazílsky reprezentant sa tak stane najdrahším brankárom v histórii.Dvadsaťpäťročný brankár je jednotkou brazílskeho národného tímu a vo "Večnom meste" pôsobí už dva roky. Na nedávno skončených MS odchytal všetkých päť zápasov, v ktorých si trikrát udržal čisté konto. Jeho Brazília vypadla po štvrťfinálovej prehre s Belgickom 1:2.Doteraz najvyššiu sumu zaplatil za brankára Juventus Turín, ktorý v roku 2001 priviedol vtedy 23-ročného Gianluigiho Buffona z Parmy za 53 miliónov eur. Rekord v anglickej Premier League drží Alissonov krajan Ederson, za ktorého musel Manchester City v júni 2017 poslať do Benficy Lisabon 40 miliónov eur.Jednotkou Liverpoolu bol v uplynulej sezóne 25-ročný Loris Karius. Ten však v májovom finále LM proti Realu Madrid pustil dva lacné góly a "The Reds" prehrali 1:3. Po zápase klub vyhlásil, že Nemec utrpel skôr v stretnutí otras mozgu. Karius sa však nepredviedol ani v príprave pred nadchádzajúcou sezónou. V zápase na ihrisku Tranmere Rovers, nováčika štvrtej najvyššej anglickej súťaže, neudržal priamy kop Ollieho Norburna a Jonny Smith pohodlne znížil na 1:3. Hoci Liverpool napokon vyhral 3:2, negatívnym hrdinom zápasu bol opäť Karius.