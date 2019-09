FC Liverpool vraj v minulosti nabúral skautský systém City

Na snímke fanúšikovia futbalistov Liverpoolu. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Londýn 21. septembra (TASR) - Anglický futbalový klub FC Liverpool zaplatil v minulosti Manchestru City odškodné milión libier za údajné nabúranie sa do skautského systému súpera. K tajnej dohode došlo bez toho, aby klub či jednotlivec priznal vinu, prípad sa nedostal pred žiadnu súdnu inštanciu.Denník The Times zverejnil, že k vyrovnaniu prišlo v septembri 2013, ihneď po tom, si v Manchestri najali počítačových expertov na zistenie narušenia. O dohode v tom čase údajne nevedelo ani vedenie najvyššej anglickej súťaže. Rok predtým traja skauti City odišli do Liverpoolu, dvoch z nich obvinil bývalý zamestnávateľ z podieľania sa na špionáži.," uviedol LFC v oficiálnom stanovisku. Správu priniesla agentúra AFP.