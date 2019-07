FCA investuje do elektrickej verzie Fiatu 500 stovky miliónov eur

Logo Fiat Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Turín 11. júla (TASR) - Taliansko-americká automobilka Fiat Chrysler Automobiles (FCA) plánuje investovať približne 700 miliónov eur do elektrickej verzie svojho modelu Fiat 500. Informoval o tom vo štvrtok v závode Fiatu Mirafiori v Turíne prevádzkový riaditeľ pre oblasť Európy, Blízkeho východu a Afriky Pietro Gorlier." odpovedal Gorlier novinárom na otázku, či po krachu fúzie s francúzskym Renaultom sa plánované investície FCA do elektrických vozidiel nebudú meniť.Následne dodal, že spoločnosť investuje 700 miliónov eur do výstavby novej výrobnej linky v závode Mirafiori na produkciu elektrickej verzie Fiatu 500. Investícia je súčasťou širšieho investičného plánu pre Taliansko, ktorý firma oznámila koncom minulého roka a v rámci ktorého chce v krajine investovať do konca roka 2021 približne 5 miliárd eur.Ročná produkcia elektrickej verzie Fiatu 500 by spočiatku mala dosiahnuť približne 80.000 áut, pričom neskôr by sa výrobná kapacita mohla zvýšiť, dodal Gorlier. Výrobu plánuje automobilka spustiť v 2. štvrťroku budúceho roka.