Febiofest privíta svetoznámeho oscarového režiséra Costu-Gavrasa

12.2.2020 (Webnoviny.sk) - Držiteľ Oscara, Zlatých Glóbusov, ocenení z najprestížnejších festivalov sveta ako Cannes či Berlinale aj Európskej filmovej ceny. Jeden z najvýznamnejším francúzskych filmových tvorcov v histórii, ktorý je na výslní svetovej kinematografie už pol storočia. Režisér Costa-Gavras bude hlavným hosťom blížiaceho sa 27. ročníka Medzinárodného filmového festivalu FEBIOFEST Bratislava, ktorý sa uskutoční od 11. do 17. marca 2020.Zavíta aj medzi slovenských a medzinárodných študentov, hostiť ho totiž spoločne s Febiofestom bude aj filmové networkingovo-vzdelávacie podujatie Visegrad Film Forum, ktoré sa koná od 10. do 14. marca 2020 na Vysokej škole múzických umení.Francúzsky režisér gréckeho pôvodu Costa-Gavras si získal slávu a uznanie predovšetkým svojimi politickými drámami, ktorými dokázal upriamiť pozornosť verejnosti na kontroverzné udalosti nedávnej histórie.Jeho film Priznanie / L'aveu z roku 1970 je ostrou kritikou komunistických praktík a reakciou na vstup sovietskych okupačných vojsk do Československa v auguste 1968. Výnimočný film, u nás roky zakázaný, uvedie Febiofest z novo zreštaurovanej digitálnej kópie. Vznikol ako autentické svedectvo jedného z protagonistov vykonštruovaného procesu s Rudolfom Slánskym. Sugestívna analýza obludných mechanizmov moci zachytáva kruté výsluchy, manipuláciu s obžalovanými, nátlak vedúci k falošnému priznaniu."Sme mimoriadne poctení, že na náš festival prijal pozvanie významný režisér, ktorého navyše so Slovenskom spája jeden z jeho zásadných filmov. Je snom každého milovníka dobrého filmu - či už ako diváka alebo organizátora festivalu - stretnúť osobne režiséra, ktorý spoluvytvára dejiny svetového filmu," povedal umelecký riaditeľ Febiofestu Ondrej Starinský.Počas svojej vôbec prvej návštevy Slovenska Costa-Gavras osobne predstaví divákom na Febiofeste aj svoj nový film Dospeláci v miestnosti / Adults in the room z minulého roka, v ktorom opisuje udalosti v Grécku z roku 2015, keď sa tunajšia ekonomika dostala do najväčšej krízy. Snímka vznikla podľa rovnomenného bestselleru bývalého gréckeho ministra financií a enfant terrible európskej politiky Yanisa Varoufakisa. Tento film je jeho prvým, ktorý natočil v rodnom Grécku, odkiaľ emigroval do Francúzska v 50. rokoch minulého storočia. Vlani ho odpremiéroval na pôde slávneho festivalu v Benátkach, kde si prevzal ocenenie za celoživotné dielo. Z Bratislavy si odnesie Výročnú cenu Asociácie slovenských filmových klubov za prínos svetovej kinematografii.Diváci si z rozsiahlej filmografie Costu-Gavrasa budú môcť na Febiofeste pozrieť aj snímku Kapitál / Le capital (2012) o bezohľadných ambíciách, mocenských zápasoch, chamtivosti a podvodoch v medzinárodnom finančnom svete.Costa-Gavras, ktorý je aktívnym filmárom už vyše 50 rokov, si získal medzinárodné uznanie hneď prvým politickým trilerom, filmom Z (1969). So snímkou o skutočnom prípade politickej vraždy gréckeho politika získal Oscara za najlepší cudzojazyčný film, odniesol si dve ceny z Cannes, bodoval v cenách BAFTA. Aj ďalší napínavý politický triler Nezvestný / Missing z roku 1982 o príbehu amerického spisovateľa, ktorý zmizol počas vojenského prevratu v Čile, v hlavnej úlohe s Jackom Lemmonom, mu priniesol Oscara za scenár aj Zlatú palmu na festivale v Cannes.Počas svojej 50-ročnej filmárskej kariéry nakrúcal Costa-Gavras striedavo vo Francúzsku aj v Hollywoode. V jeho filme Mesto šialencov / Mad City (1997) si zahralo hviezdne obsadenie v podobe Johna Travoltu aj Dustina Hofmanna. Za snímku Amen z roku 2002, v ktorej sa vrátil k téme holokaustu, si vyslúžil francúzsku národnú filmovú cenu Cézar.Filmoví fanúšikovia si už teraz môžu zakúpiť festivalový Cinepass cez online rezervačný systém MyCinepass . Ten umožní držiteľom online rezervácie na filmy, bez čakania v radoch pri pokladni kín. Cinepass na neobmedzený vstup na bratislavský Febiofest je momentálne v predpredaji za 20 EUR, pre študentov za 18 EUR, víkendový Cinepass stojí 15 eur. Ceny sa počas festivalu zvýšia. Za jednorazový lístok zaplatí návštevník 5 EUR.Aktuálne informácieInzercia