Fed bude pokračovať vo zvyšovaní sadzieb, ekonomika USA rastie rýchlo

Washington 17. júla (TASR) - Ekonomika USA rastie dostatočne rýchlo na to, aby ospravedlnila ďalšie zvyšovanie úrokových sadzieb, uviedol šéf americkej centrálnej banky (Fed) Jerome Powell.Powell tento týždeň absolvuje svoje pravidelné polročné vystúpenia v Kongrese, ktoré začal v utorok vo výbore Senátu pre bankovníctvo, bývanie a mestské záležitosti. Vo svojich pripravených poznámkach, ktoré poskytol pred vystúpením, načrtol pozitívny obraz ekonomiky, ktorej expanzia sa zrýchlila a ktorú podporuje agresívna fiškálna politika súčasnej administratívy.uviedol Powell.Fed aktuálne realizuje cyklus postupného sprísňovania menovej politiky. Menový výbor (FOMC) tento rok už dvakrát zvýšil kľúčový úrok vždy o štvrť percentuálneho bodu a trh počíta s tým, že sadzby do konca roka vzrastú ešte dvakrát.Ekonomika v 1. kvartáli expandovala o 2 %. Podľa Powella sa však tempo rastu v 2. štvrťroku výrazne zrýchlilo.uviedol Powell.Inflácia sa pohybuje okolo cieľových 2 % prvýkrát po niekoľkých rokoch a miera nezamestnanosti sa so 4 % nachádza v blízkosti plnej zamestnanosti.