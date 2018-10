Fed chce pokračovať v postupnom zvyšovaní úrokových sadzieb

Ilustračné foto Foto: TASR/AP Photo Foto: TASR/AP Photo

Washington 17. októbra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) je rozhodnutá pokračovať vo zvyšovaní úrokových sadzieb aj napriek kritike prezidenta Donalda Trumpa.Fed je naďalej presvedčená, že pokračovanie v postupnom zvyšovaní úrokových sadzieb je najlepším spôsobom zachovania silnej ekonomiky. Vyplýva to zo zápisnice z posledného zasadnutia ( 25. a 26. septembra) menového výboru (FOMC), ktorá bola zverejnená v stredu. To zrejme nepoteší Trumpa, ktorý opakovane kritizoval kroky Fed.Zápisnica ukazuje, že členovia Fed sú presvedčení o náraste sadzieb, ale aj istú nerozhodnosť ohľadom toho, aký vplyv môžu mať clá na budúce vyhliadky menovej politiky.FOMC podľa zápisnice v septembri jednohlasne rozhodol o zvýšení kľúčového úroku o štvrť percentuálneho bodu do pásma 2 % až 2,25 %.