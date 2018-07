Fed Cup: Japonky privítajú Španielky na povrchu v Kita-Kjušu

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Tokio 31. júla (TASR) - Japonské tenistky nastúpia v 1. kole II. svetovej skupiny Pohára federácie doma proti Španielkam na tvrdom povrchu v meste Kita-Kjušu. V gymnastickej hale s kapacitou 5679 divákov sa stretnutie uskutoční 9. - 10. februára 2019.Pre obe krajiny to bude tretí vzájomný súboj v histórii tejto tímovej súťaže. Doteraz boli dvakrát úspešnejšie Španielky, ktoré sa chcú vrátiť medzi svetovú elitu. V tomto roku sa však až na poslednú chvíľu vyhli vypadnutiu do I. skupiny euroafrickej zóny, keď v play off zdolali Paraguaj 3:1. Informoval o tom portál fedcup.com.