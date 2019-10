Fed opäť začne nakupovať krátkodobé vládne dlhopisy

Ilustračná snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Denver 9. októbra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) čoskoro obnoví nákupy pokladničných poukážok americkej vlády, povedal v utorok (8. 10.) šéf Fedu Jay Powell. Týmto spôsobom chce zabrániť tomu, aby sa opakovali nedávne problémy na trhu jednodňových úložiek.Powell na výročnej konferencii Národnej asociácie podnikových ekonómov (NABE) v Denveri uviedol, že tento krok neznamená programu obnovenie kvantitatívneho uvoľňovania, ktorý Fed realizoval počas krízy. Fed chce totiž nákupom krátkodobých vládnych dlhopisov zabrániť nedostatku likvidity na medzibankovom trhu a prudkému nárastu krátkodobých sadzieb a nie stimulovať ekonomiku.povedal Powell.Powell tiež podľa expertov potvrdil očakávania trhu, že menový výbor (FOMC) Fedu na svojom najbližšom zasadnutí koncom októbra (29. - 30. 10.) zníži svoju kľúčovú sadzbu o 25 bázických bodov. V septembri sadzbu skresal takisto o štvrť percentuálneho bodu do pásma 1,75 % až 2 %. Fed chce týmto spôsobom zabezpečiť rast ekonomiky v čase zvyšujúcich sa neistôt a rizík spôsobených obchodnými spormi či brexitom.uviedol Powell.V uplynulých týždňoch newyorský Fed intervenoval na medzibankovom trhu, aby udržal pod kontrolou krátkodobé úrokové sadzby. Prostredníctvom takzvaných repo operácií nalieval na medzibankový trh krátkodobú likviditu, aby banky nemali problém s plnením minimálnych rezerv.Banky V USA začali mať približne v polovice septembra problém so získavaním hotovosti, ktorú potrebujú na krytie povinných rezerv, čo spôsobilo nárast úročenia krátkodobých pôžičiek. Dôvodom nedostatku krátkodobej hotovosti na medzibankovom trhu bolo, že firmy platili kvartálne dane, takže zo svojich účtov vyberali vysokú hotovosť. Ďalším faktorom je zvýšená emisia vládnych dlhopisov, ktorá odčerpáva hotovosť z ekonomiky do štátnej pokladnice.Fed podobne intervenoval naposledy počas globálnej finančnej krízy, keď úverové trhy zamrzli. Newyorský Fed spustil denné repo operácie 17. septembra a pôvodne mali trvať do 10. októbra. To, že problém sa zatiaľ nevyriešil, signalizuje fakt, že Fed na konci minulého týždňa oznámil, že intervencie predlžuje do 4. novembra.