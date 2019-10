Fed spúšťa program nákupu pokladničných poukážok

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Washington 11. októbra (TASR) - Americká centrálna banka ohlásila nový program na podporu likvidity na domácom medzibankovom trhu.V rámci nového programu bude newyorský Fed nakupovať pokladničné poukážky americkej vlády v objeme okolo 60 miliárd dolárov mesačne. Program sa začne 15. októbra a trvať by mal do 2. kvartálu budúceho roka. Fed chce týmto spôsobom zabezpečiť dostatočnú likviditu na medzibankovom trhu.Centrálna banka označila program za technické opatrenia a zdôraznila, že neznamená zmenu v nastavení menovej politiky. Fed takisto oznámil, že bude do januára pokračovať v nalievaní peňazí na medzibankový trh prostredníctvom krátkodobých repo operácií. Newyorský Fed bude naďalej denne v rámci 1-dňových operácií ponúkať 75 miliárd dolárov a v rámci 14-dňových operácií dvakrát týždenne po 35 miliárd dolárov.Program nákupu pokladničných poukážok je reakciou Fedu na nedostatok likvidity na medzibankovom trhu, čo v polovici septembra spôsobilo prudký nárast krátkodobých sadzieb.uviedol ekonóm firmy Jefferies Ward McCarthy.Banky v USA začali mať približne v polovici septembra problém so získavaním hotovosti, ktorú potrebujú na krytie povinných rezerv, čo spôsobilo nárast úročenia krátkodobých pôžičiek.Dôvodom nedostatku krátkodobej hotovosti na medzibankovom trhu bolo, že firmy platili kvartálne dane, takže zo svojich účtov vyberali vysokú hotovosť. Ďalším faktorom je zvýšená emisia vládnych dlhopisov, ktorá odčerpáva hotovosť z ekonomiky do štátnej pokladnice.Preto newyorský Fed 17. septembra spustil denné repo operácie, ktoré mali pôvodne trvať do 10. októbra, neskôr ich predĺžil do 4. novembra a teraz až do januára 2020. Fed podobne intervenoval na medzibankovom trhu naposledy počas globálnej finančnej krízy, keď úverové trhy zamrzli.