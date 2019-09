Fed tretí deň po sebe intervenoval na medzibankovom trhu

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 19. septembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) tretí deň po sebe intervenovala na medzibankovom trhu, do ktorého naliala miliardy dolárov, aby si udržala kontrolu nad krátkodobými úrokovými sadzbami. Dopyt po peniazoch však vzrástol.Newyorský Fed vo štvrtok nalial na trh 75 miliárd USD (67,85 miliardy eur), teda maximum v rámci takzvanej repo operácie. Dostal však požiadavky až na 83,9 miliardy eur, v stredu (18. 9.) dostal žiadosti na 80 miliárd USD.Banky mali v posledných dňoch problém získať hotovosť, ktorú potrebujú na krytie povinných rezerv, čo spôsobilo nárast úročenia krátkodobých pôžičiek.Šéf Fedu Jerome Powell sa v stredu snažil upokojiť obavy z nedostatku hotovosti na peňažnom trhu v USA a vyhlásil, že to má len málo spoločného s reálnou ekonomikou. Podobne ako mnohí ekonómovia vysvetľoval dôvod problémov tým, že firmy platia kvartálne dane, takže zo svojich účtov vyberajú hotovosť. Ďalším faktorom je zvýšená emisia vládnych dlhopisov, ktorá odčerpáva hotovosť z ekonomiky do štátnej pokladnice.