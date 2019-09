Ilustračné foto. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

New York 26. septembra (TASR) - Americká centrálna banka (Fed) zvyšuje intervencie na medzibankovom trhu, aby udržala pod kontrolou krátkodobé úrokové sadzby.Banky tento týždeň opakovanie žiadali viac 1-dňových peňazí, než ponúkal newyorský Fed, aby pomohol finančným inštitútom plniť minimálne povinné rezervy.Newyorský Fed v stredu (25. 9.) oznámil, že vo štvrtok ráno ponúkne prostredníctvom repo operácie až 100 miliárd USD (91,06 miliardy eur). Fed v jej rámci poskytuje výmenou za uloženie zábezpeky peniaze na veľmi krátky čas.Fed nalieva krátkodobé peniaze na medzibankový trh od minulého týždňa (od 17. 9.). Doteraz predstavoval objem denných repo operácií 75 miliárd USD. Objem repo operácie vzrástol, keďže požiadavky bánk ho prekračovali. V stredu podali ponuky celkovo na 92 miliárd USD. To signalizuje, že problém s nedostatkom krátkodobej likvidity na medzibankovom trhu pretrváva.Newyorský Fed takisto zdvojnásobil objem peňazí ponúkaný v rámci 14-dňovej repo operácie. Vo štvrtok ponúkne až 60 miliárd USD.Banky majú od minulého týždňa problém získať hotovosť, ktorú potrebujú na krytie povinných rezerv, čo spôsobilo nárast úročenia krátkodobých pôžičiek. Dôvod nedostatku krátkodobej hotovosti na medzibankovom trhu je, že firmy platili kvartálne dane, takže zo svojich účtov vyberali vysokú hotovosť. Ďalším faktorom je zvýšená emisia vládnych dlhopisov, ktorá odčerpáva hotovosť z ekonomiky do štátnej pokladnice.Fed podobne intervenoval naposledy počas globálnej finančnej krízy, keď úverové trhy zamrzli. Newyorský Fed spustil denné repo operácie minulý týždeň 17. septembra a pokračovať by mali do 10. októbra.(1 EUR = 1,0982 USD)