Federálny súd podporil program na ochranu mladistvých imigrantov z éry Baracka Obamu

Protiprávne vymenovaný minister

Zasiahol aj Najvyšší súd

15.11.2020 (Webnoviny.sk) - V súdnej bitke o program ochrany mladistvých imigrantov utrpela administratíva prezidenta Donalda Trumpa ďalšiu porážku. Jeho faktické zastavenie, ku ktorému pristúpilo ministerstvo pre vnútornú bezpečnosť, označil federálny sudca v New Yorku za neplatné.Dôvodom je, že úradujúci minister vnútra Chad Wolf bol do svojej funkcie vymenovaný protiprávne. Jeho kroky tak nemajú právnu účinnosť, konštatoval sudca Nicholas Garaufis.Program známy pod názvom DACA zaviedol bývalý prezident Barack Obama . Cieľom bolo chrániť pred nútenou deportáciou ľudí, ktorí do USA pricestovali nelegálne ako deti v sprievode svojich rodičov.Program pokrýva asi 700 tisíc osôb, ktoré môžu zostať v krajine, kým úrady nespracujú ich žiadosti o legalizáciu pobytu.Rozhodnutie Trumpovej administratívy o jeho úplnom zastavení v máji zrušil Najvyšší súd.Úradujúci minister pre vnútornú bezpečnosť Chad Wolf sa ale program snažil rôznymi spôsobmi blokovať. V júli napríklad jeho úrad zastavil prijímanie nových žiadostí.