Federer favorizuje na titul na US Open Nadala s Djokovičom

New York 23. augusta (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer sa necíti ako favorit blížiaceho sa záverečného grandslamového turnaja roka US Open. Väčšie šance na zisk titulu pripisuje Španielovi Rafaelovi Nadalovi a Srbovi Novakovi Djokovičovi.citovala Federera oficiálna stránka podujatia.Tridsaťsedemročný tenista je spokojný aj so svojou aktuálnou formou.dodal 20-násobný grandslamový víťaz, ktorý sa na US Open tešil z celkového prvenstva päťkrát.