Federer hladko zdolal Evansa a postúpil do osemfinále dvojhry US Open

Roger Federer (3-Švaj.) - Daniel Evans (V. Brit.) 6:2, 6:2, 6:1

New York 30. augusta (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer nasadený ako tretí postúpil do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V piatkovom stretnutí 3. kola zvíťazil nad Britom Danielom Evansom hladko 6:2, 6:2, 6:1. Rekordér v počte titulov na podujatiach veľkej štvorky prehral v prvom i druhom vystúpení v New Yorku jeden set, ale tentoraz nemal žiadne problémy a na dvorci pobudol iba 83 minút.