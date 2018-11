Federer sa v semifinále ATP Masters 1000 v Paríži stretne s Djokovičom

Švajčiarsky tenista Roger Federer. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

dvojhra - štvrťfinále:



Roger Federer (3-Švajč.) - Kei Nišikori (10-Jap.) 6:4, 6:4



Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Paríž 3. novembra (TASR) - Švajčiarsky tenista Roger Federer postúpil do semifinále dvojhry na turnaji ATP Masters 1000 v Paríži. V piatkovom štvrťfinále si poradil s Japoncom Keiom Nišikorim za 78 minút v dvoch setoch 6:4 a 6:4 a v boji o postup do finále sa stretne so Srbom Novakom Djokovičom.Tretí nasadený Federer môže v Paríži dosiahnuť jubilejný 100. turnajový triumf na okruhu, do semifinále sa dostal už 200-krát. S Djokovičom prehráva v bilancii vzájomných duelov 22:24, nezdolal ho už od roku 2015. Naposledy s ním prehral v auguste vo finále v Cincinnati. "Dúfam, že budem hrať lepšie. Vtedy to bol z mojej strany zlý výkon," vyhlásil Švajčiar.Djokovič ťahá šnúru 21 víťazných duelov a v pondelok na poste svetovej jednotky vystrieda Rafaela Nadala, ktorý sa z turnaja odhlásil pre problémy s brušným svalstvom. V Paríži môže Srb vyrovnať Nadalov rekord 33 triumfov na podujatiach Masters.Federerov úspech nad Nišikorim zároveň definitívne posunul na koncoročný Turnaj majstrov v Londýne Chorváta Marina Čiliča i Rakúšana Dominca Thiema. Šanca stále žije aj pre momentálne deviateho v poradí Nišikoriho, ak zranenie kolena vyradí z ATP Finals Argentínčana Juana Martina del Potra.