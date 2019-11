Federer so Zverevom sa postarali o rekord, prilákali 42.517 divákov

Roger Federer, archívna snímka. Foto: TASR/AP Foto: TASR/AP

Zdroj: Teraz.sk , spravodajský portál tlačovej agentúry TASR

Mexico City 24. novembra (TASR) – Sobotňajší tenisový exhibičný duel v Mexico City medzi Švajčiarom Rogerom Federerom a Nemcom Alexandrom Zverevom priniesol nový svetový rekord v počte divákov. Do miestnej arény na býčie zápasy si ich našlo cestu až 42.517.Federerovmu víťazstvu 3:6, 6:4, 6:2 sa prizeralo takmer o 7-tisíc ľudí viac ako bruselskému stretnutiu medzi Kim Clijstersovou a Serenou Williamsovou, ktoré držalo rekord od roku 2010. Mexičania sa však najsledovanejším tenisovým zápasom budú môcť pýšiť len do februára budúceho roka. Vtedy totiž Federer zamieri do juhoafrického Kapského mesta, v ktorom si v miestnej 55-tisícovej aréne zmeria sily s odvekým rivalom Rafaelom Nadalom. Informovala o tom agentúra SID.