Federer v polnočnej bitke premohol Koepfera, ale uvažuje nad odstúpením z Roland Garros (video)

6.6.2021 (Webnoviny.sk) - Zatiaľ čo Novak Djokovič Rafael Nadal postúpili do osemfinále na Roland Garros v Paríži bez straty setu a už v sobotu podvečer mali odpracované, Roger Federer sa na postup medzi 16 najlepších poriadne nadrel.Na prázdnom dvorci Philippa Chatriera až trištvrte hodiny po polnoci zo soboty na nedeľu premenil mečbal proti Dominikovi Koepferovi. Súboj trval 3:35 h a 39-ročný Švajčiar zdolal o 12 rokov mladšieho Nemca 7:6 (5), 6:7 (3), 7:6 (4), 7:5.Pre 20-násobného grandslamového šampióna to bol iba šiesty zápas za posledných 17 mesiacov a Federer bol po ňom mimoriadne unavený. Aj vzhľadom na to, že jeho hlavným cieľom v možno poslednej sezóne v 23-ročnej kariére je úspech na Wimbledone, švajčiarsky elegán uvažuje o odstúpení z Roland Garros."Musím to zanalyzovať a rozhodnúť sa, či prípadné pokračovanie nebude pre mňa príliš veľký risk. Možno by bolo lepšie odpočinúť si pred sezónou na tráve," uviedol Roger Federer na tlačovej konferencii po postupe do osemfinále, cituje ho oficiálny web ATP Tour."Celkovo zápas s Koepferom bol zvláštny vo viacerých ohľadoch. Prvýkrát som hral v Paríži nočný duel a neboli tam žiadni diváci. Taký pocit som za tie roky dosiaľ nezažil. Predstavoval som si však ľudí doma pred televízormi, ako sledujú tento zápas a snažil sa načerpať z nich energiu aspoň na diaľku," dodal v hodnotení.Už 14. júna by sa mal majiteľ 103 titulov na hlavnej profiúrovni predstaviť na obľúbenom turnaji v nemeckom Halle a ak by ešte vyhral pár zápasov v Paríži, nemal by prakticky žiadny čas na prípravu na tráve."Medzi Roland Garros a Halle nebudem mať k dispozícii týždeň pauzy ako zvyčajne. Musím zvážiť, čo by bolo najlepšie z hľadiska prípravy na Wimbledon. Ak by som proti Koepferovi musel do piateho setu, neviem, v akom stave by som sa na druhý deň prebudil. Dnes už nič nie je také ako kedysi, musím si dávať pozor v každom zápase," analyzovala dlhoročná svetová jednotka a aktuálne osmička renkingu ATP.Ak Federer v osemfinále zdolá Taliana Mattea Berrettiniho, jeho ďalším súperom bude Srb Novak Djokovič. Svetová jednotka však musí predtým prejsť cez 19-ročného Taliana Lorenza Musettiho. K hviezdnej konfrontácii Federera s Djokovič však vôbec nemusí dôjsť, keďže Švajčiar má zajačie úmysly."Rád by som bol v koži Djokoviča a Nadala. Tí si môžu povedať, že hrajú dobre, víťazia a sú v pohode. Ja to takto dnes rozhodne necítim. Stále mám pocit, že sa len vraciam na kurty a rozohrávam sa po dlhej pauze. Aj Roland Garros je len určitý postupný krok na ceste k niečomu väčšiemu," dodal Federer.