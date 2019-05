Fedor: Čelíme novým hrozbám, žiaden štát si s nimi nemôže poradiť sám

Na archívnej snímke Martin Fedor. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 23. mája (TASR) - Za posledných 15 rokov sa situácia vo svete zmenila, čelíme čoraz viac kybernetickým a hybridným hrozbám, preto je podstatné poukázať na dôležitosť spojenectva. Upozornil na to vedúci Stálej delegácie Národnej rady (NR) SR v Parlamentnom zhromaždení NATO a poslanec parlamentu Martin Fedor (Most-Híd). Nové bezpečnostné výzvy budú podľa neho jednými z tém jarného zasadnutia Parlamentného zhromaždenia NATO 2019 v Bratislave.vyhlásil Fedor s tým, že rozvojom nových technológií sa stala naša civilizácia zraniteľnejšia voči útokom na energetiku či komunikačné siete.doplnil. S týmito výzvami si podľa neho nedokáže žiaden štát poradiť samostatne, preto v dnešnom svete vzrastá význam spojenectva.doplnil Fedor. Okrem týchto oblastí sa budú delegáti na zasadnutí zaoberať tiež témou ďalšieho rozširovania NATO, vzťahom s Ruskom, témou Ukrajiny alebo aj Číny.Člen stálej delegácie a poslanec NR SR Martin Klus (SaS) poukázal na to, že hybridným a kybernetickým hrozbám sa dá čeliť novým nastavením strategickej komunikácie členských štátov. NATO by podľa neho malo byť pripravené občanom vysvetliť význam kolektívnej bezpečnosti.Klus by za úspech zasadnutia považoval urýchlenie procesov so schválením Bezpečnostnej a obrannej stratégie, ktorá podľa neho pomenúva niektoré hrozby. Doplnil, že na zasadnutí budú pripravovať návrhy, ktoré by mohli byť schválené na jesennom zasadnutí Parlamentného zhromaždenia NATO.Jarné zasadnutie Parlamentného zhromaždenia NATO 2019 bude v Bratislave od 31. mája do 3. júna. Na Bratislavskom hrade sa stretne okolo 650 delegátov zo 48 členských a partnerských štátov Aliancie. Hovoriť budú najmä o otázkach bezpečnosti, obrany a tiež o zahraničnopolitickej orientácii.