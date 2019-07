Fedor: Neschválenie bezpečnostnej stratégie je neplnením úloh koalície

Na archívnej snímke Martin Fedor. Foto: TASR - Jakub Kotian Foto: TASR - Jakub Kotian

Bratislava 3. júla (TASR) - Neschválenie Bezpečnostnej stratégie SR parlamentom podľa exministra obrany Martina Fedora (klub Most-Híd) znamená, že si koalícia neplní úlohy. S tým nesúhlasí predseda Mosta-Híd Béla Bugár. Tvrdí, že stratégie boli schválené vládou a sú pre ňu záväzné. Poslanec Eduard Heger (OĽaNO) doplnil, že sa ju pokúsia zaradiť do programu nasledujúcej schôdze Národnej rady (NR) SR.skonštatoval Fedor. Podľa svojich slov si nie je istý tým, či má koalícia dostatok" na to, aby pretlačila SNS, ktorá nesúhlasí s niektorými formuláciami v stratégii. Keďže vláda dokumenty schválila, nevidí dôvod na to, aby tak neurobila aj "v parlamente.Podľa Bugára bolo zvykom, aby dokumenty schválil aj parlament, zdôraznil však, že je to vládny materiál a platí. "" povedal. S názorom Fedora nesúhlasí. Vláda má podľa jeho slov vlastný program a na jeho základe boli tieto materiály schválené.dodal.Predseda parlamentného brannobezpečnostného výboru Anton Hrnko (SNS) povedal, že navrhovali zmenu niektorých "" formulácií.vysvetlil s tým, že zmeny by výrazne nezmenili bezpečnostnú a zahraničnopolitickú orientáciu Slovenska. Zdôraznil, že otázka bezpečnosti je otázkou štátu a v zmysle zákona predkladá bezpečnostnú stratégiu parlamentu vláda, nikto iný.Heger nevidí problém v tom, aby dokumenty schválil aj parlament.doplnil s tým, že stratégia je dobre zadefinovaná, odráža skutočný stav a kladie reálne východiská. Dodal, že informácie o hrozbách z Ruska sa objavili aj v správe o činnosti Slovenskej informačnej služby.Vláda SR schválila Obrannú stratégiu SR a Bezpečnostnú stratégiu SR jednohlasne v októbri 2017. Bezpečnostná stratégia je verejným dokumentom v oblasti bezpečnostnej politiky štátu. Reflektuje prepojenosť vnútornej a vonkajšej dimenzie bezpečnosti, teda aj potrebu komplexného prístupu k bezpečnostnej politike. Kľúčovým prvkom je kontinuita proeurópskej a proatlantickej orientácie bezpečnostnej politiky SR, založenej na širokej politickej zhode.